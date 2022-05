Wer zu den 30 Superreichen gehört, die Bugatti Chiron Super Sport 300+ fahren, braucht sich um nötiges "Kleingeld" für eine Reparatur wohl keine Sorgen zu machen. Was so ein Ersatzteil für das Bugatti-Sondermodell kostet, lässt "Normalsterbliche" jedoch aus den Latschen kippen. Für den Preis kann man sich auch einen neuen Supersportler in die Garage stellen. Also komplett! Der unfassbare Ersatzteil-Preis einer neuen Front beim Teilehändler Parts4USA im Video. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

