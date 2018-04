Wem der 1500 PS starke Bugatti Chiron (2016) nicht reicht, der in weniger als 2,5 Sekunden auf Tempo 100 ist, in unter 6,5 Sekunden die 200 km/h knackt und sich in nicht einmal 14 Sekunden auf 300 Sachen katapultiert und in der Spitze 420 km/h fährt (elektronisch abgeriegelt), dem ist wohl ganz offiziell nicht mehr zu helfen. Im Herbst 2016 erhalten die ersten 200 Kunden ihren 2,86 Millionen Euro teuren Bugatti Chiron (2016). Insgesamt werden 500 gebaut.

