Bordbuch-Kolumne: Triumph Spitfire

"Schon mal über den Begriff "Fahrzeug" nachgedacht? Einfach betrachtet handelt es sich um Zeug zum Fahren, logisch. Was aber, wenn es nicht gefahren wird, sondern seit Jahren herumsteht? Solch ein Fall ist der Triumph Spitfire meines Vaters. Der kleine Roadster war so etwas wie der Mazda MX-5 der 70er-Jahre und diente ihm in Studienzeiten als spaßiges Gefährt zum Sparpreis. Nach etwa zehn Jahren kündigte sich der Ernst des Lebens an, sodass mein Vater den "Spiti" in der Garage abstellte und ihn vergaß. Als sich das Garagentor 20 Jahre später wieder öffnete, war das Auto ein Fall für eine Komplettrestaurierung, die dann folgen sollte. Schon die erste Fahrt mit dem Triumph im Neuwagen-Zustand offenbarte aber ein großes Problem: Nicht nur das Auto war jetzt ein Oldtimer, sondern auch mein Vater. Der Spitfire ist bretthart, unnachgiebig, mit knochentrockener Schaltung und widerspenstigen Pedalen. Und mein Vater war mittlerweile den Komfort von modernen Cabrios gewöhnt, die in der Zwischenzeit zur Familie hinzugestoßen waren. So landete der Spiti gleich wieder in der Versenkung, kleine Probleme mit den schwer einstellbaren Vergasern gaben ihm den Rest. Weil Werkstatt-Aufenthalte immer wieder vertagt werden, steht er dort bis heute. Ein Stehzeug, neuwertig und tragisch. Aber irgendwann ... irgendwann hole ich ihn da raus." Tim Neumann

Foto: AUTO ZEITUNG/Wim Woeber