Eckdaten Bauzeitraum seit 2013 Aufbauarten Kombi Türen 4/5 Abmessungen 4886/1938/1762 mm Leergewicht 1995 kg Leistung von 231 bis 575 PS Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Hybrid Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 59.800 Euro

Mit weniger Verbrauch, besserer Aerodynamik und gesteigertem Komfort steht der BMW X5 seit November 2013 beim Händler. Der Einstieg in die bayerische SUV-Welt kostet mindestens 59.800 Euro.

Der BMW X5 (2013), der mit über 1,3 Millionen verkauften Fahrzeugen zu den weltweit erfolgreichsten Premium-SUV gehört, ist mit der dritten Generation längst ein wichtiger Teil der BMW-Familie geworden. Die Neuauflage läuft zu Preisen ab 59.800 Euro wie bisher im US-Werk Spartanburg vom Band. Wer eine große Revolution erwartet hat, wurde von den Bayern enttäuscht: BMW verfolgte bei der Neuauflage einen eher evolutionären Ansatz und entwickelt das SUV zumindest optisch nur behutsam weiter. Zwar hält der von 3er und 4er bekannte Übergang von den Nieren und den Scheinwerfern Einzug und auch die Rückleuchten präsentieren sich in neuer Form, der neue BMW X5 (2013) wirkt aber dennoch wie ein alter Bekannter. Auf den zweiten Blick lassen sich allerdings einige aerodynamische Hilfsmittel erkennen, die dem aktuellen X5 deutliche Vorteile gegenüber dem Vorgänger bescheren sollen: In der Frontschürze finden sich Lufteinlässe, die den Luftstrom wie einen Vorhang vor die Radhäuser legen und so die dort auftretenden Verwirbelungen reduzieren, für eine bessere Entlüftung der Radhäuser sorgen die Luftauslässe hinter den Vorderrädern und am Heck sollen stets schwarz lackierte Aeroblades den Strömungsabriss optimieren.

Preis: BMW X5 (2013) ab 59.800 Euro

Dass die Proportionen des BMW X5 (2013) weitgehend unverändert geblieben sind, lässt sich auch an den Abmessungen erkennen: Die dritte Generation ist bei identischem Radstand keine drei Zentimeter länger und fällt auch nur marginal flacher als bisher aus. Im Innenraum soll trotzdem mehr Platz vorhanden sein, auf Wunsch gibt es wie bisher eine dritte Sitzreihe. Das Kofferraumvolumen wächst auf 650 bis 1870 Liter und überbietet den Vorgänger bei umgeklappter Rückbank (teilbar im Verhältnis 40:20:40) um bis zu 120 Liter. Neben dem großzügigen Platzangebot vermitteln feine Materialien, Ambiente-Beleuchtung und moderne Technik den Insassen Luxus und Komfort. Für die Darstellung der zahlreichen Infotainment-Funktionen wird ein freistehendes Display mit 10,25 Zoll Bildschirmdiagonale eingesetzt, die Steuerung erfolgt auf Wunsch über den neuen iDrive Touch-Controller mit berührungsempfindlicher Oberfläche. An Assistenzsystemen und Ausstattungsoptionen hat der BMW X5 (2013) das volle Programm der aktuellen Premium-Liga am Start, darunter auf Wunsch eine aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion und Stau-Assistent, das Nachtsichtsystem Night Vision mit LED-Spot zum Anstrahlen erkannter Menschen und Tiere, ein Head Up-Display, Voll-LED-Scheinwerfer oder auch ein Bang & Olufsen Sound-System mit 1200 Watt Verstärkerleistung und 16 Lautsprechern. Für mehr Komfort sollen auch die adaptiven Fahrwerkspakete sorgen, die für jeden Kunden das passende Fahrverhalten versprechen.

Große Motorenauswahl beim X5 (2013)

Zur Wahl stehen die Varianten Comfort, Dynamic und Professional; anpassen lassen sich dann je nach gewählter Variante viele Details von den Dämpfer-Kennlinien bis hin zur Charakteristik von Wankstabilisierung und Dynamic Performance Control. Letztere ist ein optionaler Bestandteil des weiterentwickelten Allradantriebs xDrive und bereits von der M-Variante des Vorgängers bekannt. Die DPC ermöglicht beim BMW X5 (2013) eine stufenlose Verteilung der Antriebskraft zwischen den Hinterrädern und verbessert so Lenkpräzision und Fahrstabilität. Wer keinen Wert auf die zusätzliche Traktion des Allradantriebs legt, kann trotzdem X5 fahren: Als neuer Einstiegs-Diesel steht der X5 sDrive25d parat – als erster X5 mit Vierzylinder-Motor und Hinterradantrieb. Der Biturbo-Diesel leistet 218 PS und kommt auf einen Norm-Verbrauch von 5,6 Liter auf 100 Kilometer. Mit Allrad-Antrieb fällt der Verbrauch des gleichen Motors 0,3 Liter höher aus. Bei den für Europa besonders wichitgen Selbstzündern umfasst das Angebot außerdem die Varianten X5 xDrive30d mit 258 PS, xDrive40d mit 313 PS und M50d mit 381 PS. Alle drei setzen auf einen Reihensechszylinder mit drei Liter Hubraum, unter Druck gesetzt von einem, zwei oder sogar drei Turboladern. Der Top-Diesel beschleunigt in 5,3 Sekunden von 0 auf 100 und verbraucht mit 6,7 Liter Diesel trotzdem deutlich weniger Kraftstoff als der bisher angebotene X5 xDrive30d. Deutlich kleiner fällt das Angebot bei den Benzinern aus: Den Einstieg stellt hier der 306 PS starke Turbo-Sechszylinder im X5 xDrive35i dar, darüber fungiert der BMW X5 xDrive50i mit V8-Biturbo und 450 PS als vorläufige Krönung der Baureihe F15. Unter wuchtigem Bollern geht es bei Bedarf in fünf Sekunden auf Landstraßentempo.