Eckdaten Bauzeitraum seit 2014 Aufbauarten SUV-Coupé Türen 4/5 Abmessungen 4671/1881/1624 mm Leergewicht 1810 kg Leistung von 184 bis 360 PS Antriebsarten Allradantrieb Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 49.100 Euro

Mit einem selbstbewussten Preis von mindestens 49.100 Euro unterstreicht der BMW X4 (2014) seine Exklusivität. Alle Infos und Motoren zum SUV-Coupé!

Mit dem BMW X4 (2014) zum Preis ab 49.100 Euro haben die Münchner ihr eigenes Erfolgsrezept treffend neu interpretiert. Das SUV-Coupé strahlt aus jeder Perspektive Dynamik aus und grenzt sich nicht nur in der Seitenansicht von allen anderen Mittelklasse-Offroadern ab. Die stark abfallende Dachlinie, die ihren höchsten Punkt über dem Kopf des Fahrers hat, bringt dem X4 jene ästhetische Eleganz, die Autos ohne das nüchterne Streben nach maximalem Nutzwert auszeichnet. Wo der X3 mit praktischen Aspekten wie Kopffreiheit im Fond und großem Kofferraum den Kopf anspricht, zielt der BMW X4 (2014) voll aufs Herz – und dürfte dabei so manchen Treffer landen. Mit 4,67 Meter Länge überragt der BMW X4 (2014) seine technische Basis um 1,4 Zentimeter, bleibt aber 3,6 Zentimeter flacher. Die Breite des Fahrzeugs wird an der Front von der direkten Verbindung der Nieren zu den Scheinwerfern betont, am Heck rücken viele horizontale Linien und der für SUV-Verhältnisse flache Kofferraum-Abschluss die breiten Kotflügel in den Fokus.

Neuheiten BMW X4 M40i (2016): Preis und Marktstart Das ist der Preis für den X4 M40i

BMW X4 (2014) im Video:

Preis: BMW X4 (2014) ab 49.400 Euro

Passend zur Optik präsentieren sich auch Motorenpalette und Antrieb: Als Basis-Motoren kommen die Vierzylinder-Varianten X4 xDrive20d (190 PS), xDrive 20i (184 PS) und xDrive28i (245 PS) zum Einsatz, direkt zum Marktstart gibt es aber auch drei X4 mit Reihensechszylinder. Neben dem 306 PS starken BMW X4 xDrive35i und dem 360 PS starkem X4 M40i gibt es die beiden Diesel xDrive30d (258 PS) und xDrive35d (313 PS), letzterer bietet mit 5,2 Sekunden den besten Sprintwert von 0 auf 100 km/h. Mit einem kombinierten Verbrauch von 6,0 Liter bleibt er dennoch sparsam, braucht aber 0,8 Liter mehr als der Basis-Diesel. Alle BMW-X4-Varianten sind serienmäßig mit Allradantrieb xDrive und einer Performance Control ausgestattet, die das Motormoment stufenlos zwischen den Hinterrädern verteilt. Mit Ausnahme des X4 xDrive20d setzen alle Modelle auf eine Achtgang-Automatik mit Schaltwippen am Lenkrad, für den 190 PS-Diesel ist dieses Getriebe gegen Aufpreis ebenfalls erhältlich. Ein umfangreiches Angebot an Infotainment- und Assistenzsystemen unterstreicht den Premium-Anspruch des BMW X4, der auf Wunsch mit Voll-LED-Scheinwerfern und Head Up-Display ausgerüstet werden kann. In der gewohnt langen Aufpreisliste finden sich zudem ein Navigationssystem mit 8,8 Zoll großem Infotainment-Display und Touch-Controller, eine aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion, ein Parkassistent und eine ganze Reihe von internetbasierten Diensten bis hin zum Webradio.