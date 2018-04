Auf der Optionen-Liste sind außerdem Voll-LED-Scheinwerfer, die Dynamische Dämpfer Control, eine automatische Heckklappe, das BMW Head-Up Display und das System Driving Assistant Plus verfügbar.

Bei einer Länge von 4,44 Metern, wächst der X1 gut fünf Zentimeter in die Höhe.

Eckdaten Bauzeitraum seit 2015 Aufbauarten Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4439 / 1821/ 1612 Leergewicht 1505-1650 kg Leistung 136-231 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 30.800 Euro

Frischer Wind aus München für das Segment der kompakten SUV: Die Neuauflage des BMW X1 (2015) wächst im Vergleich zum Vorgänger und bietet noch mehr Platz für Kind und Kegel. Aktuelle Infos und Preise!

Der BMW X1 ging im Sommer 2015 in die zweite Generation. Mittlerweile ist er zu Preisen ab 30.800 Euro zu haben. Dafür gibt es den Einstiegs-Benziner sDrive18i mit drei Zylindern, anderthalb Litern Hubraum und 136 PS. Alle übrigen BMW X1 (2015) werden von Vierzylinder-Motoren angetrieben. Der günstigste Diesel ist dabei ab 33.200 Euro erhältlich und leistet 150 PS (eine vollständige Preisliste ist am Ende des Artikels zu finden). Technisch macht die zweite Generation des BMW X1 alles anders: Als Basis dient die UKL-Architektur, die BMW auch beim 2er Active Tourer und dem Mini nutzt. Das heißt auch: Wer auf den Allradantrieb xDrive verzichtet, bekommt seinen X1 nicht etwa wie von den Bayern gewohnt mit Hinterrand-, sondern mit Frontantrieb. Im Vergleich zum Vorgänger ist der X1 (2015) vor allem ein: gewachsen. Genau genommen sind es 53 Millimeter in der Höhe, die sich positiv auf die Sitzhöhe und die Beinfreiheit auswirken. Auch das Kofferraumvolumen steigt um 85 Liter und bietet mit insgesamt 505 Litern – bei umgeklappten Rücksitzen sogar bis zu 1550 Liter – richtig viel Platz.

Messe BMW X1 Langversion (2016): Vorstellung BMW X1 als Langversion in China

BMW X1 (2015) im Video:

BMW X1 (2015) zum Preis ab 30.800 Euro

Der BMW X1 (2015) kommt auf Wunsch außerdem mit einem hochwertigen Infotainment-System, bedienbar über ein 6,5 Zoll-Display als freistehender Bordmonitor in der Armaturentafel. Auf der Optionen-Liste sind außerdem Voll-LED-Scheinwerfer, die Dynamische Dämpfer Control, eine automatische Heckklappe, das BMW Head-Up Display und das System Driving Assistant Plus verfügbar. Auch die bewährte Achtgang-Automatik können Kunden für ihren X1 bestellen. Alle Preise und Motorisierungen des Crossovers haben wir hier zusammengestellt:

BMW X1 sDrive18i/Seat Ateca 1.4 EcoTSI: Test » zur Bildergalerie

Alle Preise und Motoren des BMW X1