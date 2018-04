Wie im Siebener gibt es Side View – das sind kleine Kameras an der Vorderseite, die ums Eck schauen und das Bild auf dem Monitor zeigen. Praktisch bei engen, unübersichtlichen Hofausfahrten

Gegen Aufpreis sorgen diverse elektronische Assistenten für ein Plus an Sicherheit. Die Knöpfe für die Auffahrwarnung, den Spurwechselwarner und andere Helfer sammeln sich unter dem Lichtschalter

Sie ist wieder da, die BMW-typische Freude am Fahren

So flink wie ein 3er und so komfortabel wie ein 7er – der 5er ist die goldene Mitte im Münchner Modellprogramm

Der Dreiliter-Diesel treibt den Fünfer in 6,3 Sekunden von null auf 100 km/h

Eckdaten Bauzeitraum 2010 bis 2017 Aufbauart Limousine/Kombi/GT Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4899-5039/1860/1464-1471 Leistung 143 bis 600 PS Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik (Wandler/DKG) Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Hybrid Abgasnorm Euro 5/Euro 6 Grundpreis 41.000 Euro

Schöner, größer besser lautet das Fazit nach der ersten Testfahrt im neuen BMW 5er. Doch der Reihe nach: Schon beim ersten Blick fällt auf: Das Design des neuen ist deutlich gefälliger. Auch beim Raumangebot sammelt der neue 5er auf Anhieb Pluspunkte

Die längere Karosserie (plus 60 mm) und der längere Radstand (plus 80 mm) sorgen für mehr Innenraum, der den Passagieren zu Gute kommt. Der Fahrer blickt auf vier klar gegliederte Rundinstrumente, die Bedienung gibt keine Rätsel auf, alle Bedienelemente sind gut erreichbar. Die vorderen Sitze empfangen die Passagiere mit gutem Komfort und Seitenhalt.

Vom Motor, dem 245 PS starken Turbo-Diesel, ist kaum etwas zu hören. Bärenstark zieht der Selbstzünder schon kurz über Leerlaufdrehzahl ab. Leistung satt. In nur 6,3 Sekunden soll der 530d auf 100 km/h beschleunigen. Der Bordcomputer zeigte während der Testfahrt einen Durchschnittsverbrauch von 8,5 Litern pro 100 Kilometer. Absolut O.K. Alle Fünfer-Modelle sind gegen Aufpreis – alternativ zur serienmäßigen Sechsgang-Handschaltung – mit einer Achtstufen-Automatik bestellbar. Diese macht ihre Sache sehr gut, schaltet ruckfrei und spontan. Optional lässt sich per Paddles ins Geschehen eingreifen.

Willig folgt der 5er den Lenkbefehlen. Messerscharf lässt er sich behende durch Wechselkurven dirigieren. Da ist sie wieder – die Freude am Fahren. Auch der Fahrkomfort ist allererste Sahne. Die Sitze sind auch auf langen Strecken bequem und ermöglichen ermüdungsfreies Reisen.

Leider ist der Spaß nicht ganz billig. Den 530d gibt es ab 49.300 Euro. Den günstigsten Einstieg bietet ab Herbst der 520d für 39.950 Euro. Bereits die erste Kontaktaufnahme mit dem neuen 5er dokumentiert eindrucksvoll BMWs Kampfansage an die Konkurrenz. In Ingolstadt und Stuttgart wird man sich warm anziehen müssen.

Volker Koerdt

Das Video zum neuen neuen BMW 5er



Der Flash Player wird benötigt um dieses Video zu sehen!

Fazit

Technische Daten Motor Zylinder R6/4-Ventiler, Turbodiesel Hubraum 2993 Leistung

kW/PS

1/Min

180/245

4000 U/min Max. Drehmom. (Nm)

bei 1/Min 540

1750 U/min Kraftübertragung Getriebe 8-Stufen-Automatik Antrieb Hinterrad Fahrwerk Bremsen v: innenbel. Scheiben

h: innenbel. Scheiben Bereifung v: 225/55 R 17

h: 225/45 R 17