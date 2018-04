Auch gebrauchte BMW 3er bieten viel Fahrspaß und sind zuverlässig. Empfindliche Radführungen an der Vorderachse, ein starker Verschleiß an der Bremsanlage und poröse Bremsschläuche erfordern jedoch Aufmerksamkeit beim Kauf

Der 3er bleibt auch als E90/E91/E92/E93 seinem Image treu. Der Bayer setzt die sportlichen Akzente in der umkämpften Mittelklasse.



Er gilt als schlank, sportlich und fahrdynamisch top. Großer Komfort und ein ansprechendes Raumangebot stehen erst in zweiter Linie zur Diskussion, wenn die Sprache auf einen 3er-BMW kommt. Tatsächlich bleibt sich die 1975 eingeführte Modellreihe auch in der aktuellen Version treu. Der E90, wie er intern genannt wird, vereint die dynamischen Tugenden allerdings vermehrt mit ausgesprochener Sparsamkeit. Das EfficientDynamics genannte Programm umfasst je nach Motorisierung neben Start-Stopp-Systemen, Schaltpunktanzeigen, bedarfsgesteuerten Nebenaggregaten, abkoppelbaren Klimakompressoren auch verschließbare Lamellen im Kühlergrill. Sowohl die Zweiliter-Benziner in 318i und 320i als auch die Vierzylinder-Turbodiesel gehören nicht nur zu den leistungsfähigsten Aggregaten in der Mittelklasse, sondern auch zu den sparsamsten.

Selbst die Dreiliter-Reihensechszylinder – sie gelten als besonders laufruhig und harmonisch in der Leistungsentfaltung – überraschen mit verhältnismäßig niedrigen Verbräuchen. Und der 335i mit seinem 306 PS starken Turbo-Sechszylinder wird nicht zu Unrecht als „kleiner“ M3 bezeichnet – besonders in der Coupé-Variante. Mit guten Fahrleistungen und schnellen Rundenzeiten auf den Handlingkursen erobern die 3er regelmäßig hohe Punktzahlen in unseren Vergleichstests. Dabei sind heckangetriebenen Modelle denen mit optionalem Allrad mindestens ebenbürtig. Das zusätzliche Gewicht des Allradantriebs drückt auf die Dynamik. Einen heckgetriebenen BMW 3er mit deaktiviertem DSC (ESP) am Limit zu bewegen, fordert allerdings immer den Einsatz aller fünf Sinne.

Der vergleichsweise schlanke Karosseriekörper profitiert innen von einer klugen Raumausnutzung. Die gemessene Innenbreite kann sich auch gegenüber Kandidaten wie der Mercedes C-Klasse durchaus sehen lassen. Die seitlichen Dacheinzüge und auch die gebotene Kopffreiheit schränken das subjektiv empfundene Raumgefühl jedoch ein. Auch die breite Mittelkonsole trägt dazu bei. Die fahrerorientierte Ausrichtung des Cockpits gefällt, die gute Bedienbarkeit ebenfalls. Über das iDrive-System mit zentralem Dreh-Drückknopf in der Mittelkonsole lassen sich alle wichtigen Funktionen ansteuern – bis hin zur schnellen Wahl von Zielorten im Rahmen der beiden optionalen Navigationssysteme. Die teurere Lösung „Professional“ (3150 Euro) bietet mit dem 8,8 Zoll großen Bildschirm und einem Zwölf-Gigabyte-Musikspeicher den größten Komfort. Das Nachsehen hat der BMW 3er-Besitzer, wenn es um möglichst große Stauräume geht. Limousine und der Kombi namens Touring bieten hier weniger Volumen als die prominenten Mitstreiter in dieser Klasse wie zum Beispiel der Audi A4 oder gar der riesige VW Passat.

Eine Ausnahmestellung nehmen im BMW 3er-Programm das Coupé und auch das Cabrio ein. Erst in der aktuellen Generation erhielt der offene Viersitzer ein Metall-Klappdach. Diese Maßnahme erhöht den Geräuschkomfort bei geschlossenem Dach und die Alltagstauglichkeit. Coupé und Cabrio verzichten auf die beiden Einstiegsdiesel 316d und 318d. Dafür bieten nur sie in Verbindung mit der Topmotorisierung 335i die optionale Wahl des Siebengang-Doppelkupplung-Getriebes (2400 Euro). Es wird weiterhin nur im sportlichen M3 angeboten.

Holger Eckhardt

FAZIT

Der BMW 3er verkörpert den viel beschworenen Fahrspaß wie kaum ein anderes Modell in der Mitteklasse. Die Freude hinter dem Lenkrad kommt selbst in den schwächer motorisierten Versionen nicht zu kurz. Außerdem ist er einer der wenigen Vertreter dieser Klasse mit klassischem Heckantrieb und einer nahezu ausgewogenen Gewichtsverteilung. Die durchweg straff abgestimmten 3er hinken beim Federungskomfort allerdings etwas hinterher. Ein Raumwunder darf der Kunde ebenfalls nicht erwarten, wohl aber eine kluge Raumausnutzung. Dazu kommen ein hohes Qualitätsniveau sowie ein hoher Bedienkomfort und der durchweg dynamische und sparsame Antrieb.





Auch gebrauchte BMW 3er bieten viel Fahrspaß und sind zuverlässig. Empfindliche Radführungen an der Vorderachse, ein starker Verschleiß an der Bremsanlage und poröse Bremsschläuche erfordern jedoch Aufmerksamkeit beim Kauf.

KAUFTIPP: BMW 320d TOURING

Der 320d Touring ist ein typischer 3er-BMW. Der schlanke Kombi schlägt in Kombination mit dem neuen Zweiliter-Turbodiesel die Mitbewerber in puncto Fahrspaß, Dynamik und auch Sparsamkeit, wie der letzte Vergleichstest gezeigt hat. Der 184 PS starke Motor setzt sich stark in Szene, die optionale 17-Zoll-Bereifung und auch die Sportsitze sollten ebenfalls an Bord sein. Das Comfortpaket beinhaltet Ausstattungsdetails wie Licht- und Regensensor, Einparkhilfe und auch eine Klimaautomatik.

AUTO ZEITUNG-EMPFEHLUNG BMW 320d TOURING Grundpreis 35.950 € WICHTIGE AUSSTATTUNGSDETAILS Comfortpaket (z.B. Einparkhilfe) 1650 € Fensterheber elektr. v./h. Serie Fondkopfstützen klapp. 60 € Lederlenkrad Sport 120 Leder-/Stoff-Polster 610 € Leichtmetallfelgen 17 Zoll ¹ 910 € Metalliclackierung 850 € Navigation Business 2300 € Servotronic 250 € Sportsitze vorn 630 € Xenonlicht 990 € Zentralverriegelung, Fernbed. Serie Summe 8370 € Preis mit Zusatzausstattung 44.320 € GARANTIE Technik Garantie / Gewährleistung 2 Jahre ² / – Lack 3 Jahre Durchrostung 12 Jahre Mobilität 5 Jahre

¹ inkl. Notlaufreifen, ² Händlergarantie

BMW 3er ¹ 318i ⁴ ⁵ 320i ⁴ ⁵ 335i ² ⁴ ⁵ Motor 4-Zylinder,

4-Ventiler,

Benzin-Direkteinspr. 4-Zylinder,

4-Ventiler,

Benzin-Direkteinspr. 6-Zylinder,

4-Ventiler, Turbo,

Benzin-Direkteinspr. Hubraum 1995 cm³ 1995 cm³ 2979 cm³ Leistung 105 kW/143 PS

bei 6000 /min 125 kW/170 PS

bei 6700 /min 225 kW/306 PS

bei 5800 /min Max. Drehmoment 190 Nm

bei 4250 /min 210 Nm

bei 4250 /min 400 Nm

bei 1200 - 5000 /min Getriebe 6-Gang,

manuell ³ 6-Gang,

manuell ³ 6-Gang,

manuell ³ Antrieb Hinterrad Hinterrad Hinterrad Abmessungen L/B/H: 4531 (4527) / 1817 (1817) / 1421 (1442) mm

Radstand: 2760 (2760) Kofferraum min./max. 460 (460/1385) Liter MESSWERTE 0 – 100 km/h 9,1 (9,5) sek. 8,2 (8,4) sek. 5,6 (5,7) sek. Höchstgeschwindigkeit 210 (210) km/h 228 (226) km/h 250 (250) km/h EU-Verbrauch 6,3 l S/100 km

(6,3 l S/100 km) 6,4 l S/100 km

(6,4 l S/100 km) 8,4 l S/100 km

(8,5 l S/100 km) Kohlendioxid CO2 146 (147) g/km 148 (149) g/km 196 (199) g/km Typklassen 16/21/22

(16/20/22) 16/21/22

(16/20/22) 17/24/24

(17/24/24) PREISE Limousine 28.950 € 31.600 € 43.150 € Touring 30.550 € 32.750 € 44.550 € Coupé 31.700 € 34.100 € 46.450 € Cabrio 38.800 € 41.200 € 52.550 €

BMW 3er ¹ 316d

320d ² ⁴ ⁵ 335d ⁴ Motor 4-Zylinder,

4-Ventiler,

Turbodiesel 4-Zylinder,

4-Ventiler,

Turbodiesel 6-Zylinder,

4-Ventiler,

Turbodiesel Hubraum 1995 cm³ 1995 cm³ 2993 cm³ Leistung 85 kW/115 PS

bei 4000 /min 135 kW/184 PS

bei 4000 /min 210 kW/286 PS

bei 4400 /min Max. Drehmoment 260 Nm

bei 1750 - 2500 /min 280 Nm

bei 1750 - 2750 /min 580 Nm

bei 1750 - 2250 /min Getriebe 6-Gang, manuell 6-Gang, manuell ³ 6-Stufen-Automatik Antrieb Hinterrad Hinterrad Hinterrad Abmessungen L/B/H: 4531 (4527) / 1817 (1817) / 1421 (1442) mm

Radstand: 2760 (2760) Kofferraum min./max. 460 (460/1385) Liter MESSWERTE 0 – 100 km/h 10,9 (11,2) sek. 7,5 (7,7) sek. 6,0 (6,1) sek. Höchstgeschwindigkeit 202 (200) km/h 235 (233) km/h 250 (250) km/h EU-Verbrauch 4,5 l D/100 km

(4,5 l D/100 km) 4,7 l D/100 km

(4,8 l D/100 km) 6,6 l S/100 km

(6,7 l S/100 km) Kohlendioxid CO2 118 (119) g/km 125 (128) g/km 174 (176) g/km Typklassen 19/23/25

(17/21/25) 19/24/25

(17/22/25) 20/26/29

(20/26/29) PREISE Limousine 29.750 € 34.300 € 46.200 € Touring 31.350 € 35.950 € 47.550 € Coupé - 37.400 € 49.450 € Cabrio - 44.500 € -

¹ Alle Werte Werksangaben, Werte in Klammern für Touring; ² auch mit Allradsystem xDrive erhältlich; ³ optional 6-Stufen-Automatik; ⁴ auch als Coupé erhältlich; ⁵ auch als Cabrio erhältlich

