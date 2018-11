Der Porsche Cayenne GTS bringt Sportwagenflair in die SUV-Klasse. Erster Vergleichstest mit dem BMW X5 xDrive50i

Mittlerweile beanspruchen SUV gut 15 Prozent Marktanteil in Deutschland. Selbst die Schwergewichte verbuchen gute Verkäufe. Und nach oben scheint alles offen: Während Maserati und Lamborghini erst in Zukunft um die zahlungskräftige Käuferschicht buhlen, beteiligen sich BMW und Porsche jetzt schon am Geschäft. Der neue Cayenne GTS spricht dabei die sportlich orientierte Klientel an. Erster Vergleich mit dem komfortablen X5 xDrive50i.

Karosserie

Dass SUV mit den stattlichen Abmessungen von X5 und Cayenne auch innen nicht mit Platz geizen, liegt auf der Hand. Dennoch finden Passagiere im BMW eine noch opulentere Bewegungsfreiheit vor als im sportlicher ausgerichteten Innenraum des Cayenne GTS. Zudem wirken sich die im Vergleich zum Porsche größeren Fensterflächen und die höhere Sitzposition im X5 positiv auf die Rundumsicht aus. Die Möglichkeit einer zusätzlichen dritten Sitzreihe besteht zudem nur beim X5 – Aufpreis 1980 Euro inklusive Niveauregulierung mit Luftfederung.

Weitere Punkte sammelt der Münchner aufgrund seiner intuitiven Bedienung. Im Gegensatz zur selbsterklärenden iDrive-Bedienlogik ist die Touchscreen-Menüführung des PCMSystems im Porsche durch zahlreiche Untermenüs nicht jedermanns Sache. Auch bei der Sicherheitsausstattung hat der BMW dank der serienmäßigen Notlaufreifen die Nase leicht vorn. Einigkeit herrscht dafür bei der hochwertigen Verarbeitung und der guten Qualität der Materialien.

Karosserie Max. Punkte Porsche Cayenne GTS BMW X5 xDrive50i Raumangebot vorn 100 88 92 Raumangebot hinten 100 86 88 Übersichtlichkeit 70 52 54 Bedienung/ Funktion 100 85 89 Kofferraumvolumen 100 74 67 Variabilität 100 39 39 Zuladung/ Anhängelast 80 63 63 Sicherheit 150 88 96 Qualität/ Verarbeitung 200 172 172 Kapitelbewertung 1000 747 760

Fahrkomfort

Von großen SUV erwartet man gediegenen Komfort – selbst von sportlich Dickschiffen wie dem neuen Cayenne GTS. Ausgerüstet mit den serienmäßigen adaptiven Dämpfern und der aufpreispflichtigen Luftfederung (1951 Euro) meistert der Schwabe schlechte Pisten souverän. Der BMW mit adaptiven Dämpfern und aktiven Stabilisatoren (3290 Euro) sowie Niveauregulierung inklusive Luftfederung (790 Euro) an der Hinterachse verarbeitet Kanaldeckel und Bodenwellen jedoch noch eine Spur gefühlvoller.

Auch der Sitzkomfort des X5 überzeugt. Die Komfortsitze (1160 Euro) stützen den Körper perfekt ab und bieten durch die einstellbaren Seitenwangen sehr viel Seitenhalt. Die Sitze des Cayenne lassen sich im oberen Lehnenbereich nicht gesondert einstellen und sind zudem straffer gepolstert.

Fahrkomfort Max. Punkte Porsche Cayenne GTS BMW X5 xDrive50i Sitzkomfort vorn 150 128 135 Sitzkomfort hinten 100 82 80 Ergonomie 150 122 120 Innengeräusche 50 37 37 Geräuscheindruck 100 75 77 Klimatisierung 50 41 42 Federung leer 200 129 137 Federung beladen 200 131 132 Kapitelbewertung 1000 745 760

Motor und Getriebe

An Leistung mangelt es weder dem BMW X5 mit V8-Bi-Turboaggregat noch dem Cayenne GTS mit drehwilligem Saug-Achtzylinder. Den Leistungsvorteil von 13 PS kann der gut 100 Kilogramm leichtere Porsche jedoch nicht nutzen – schon bis Tempo 100 hat er fast eine halbe Sekunde verloren. Bis 200 km/h summiert sich der Vorsprung des X5 auf 2,4 Sekunden. Der Bi-Turbo des BMW kombiniert Kraft von unten mit lustvoller Drehfreude. Die von der schnell und sanft schaltenden Automatik angebotenen Fahrstufen passen dabei – wie auch beim Cayenne – stets perfekt.

Der Achtzylinder des Porsche liebt Drehzahlen, ab 4000 Umdrehungen legt er sich richtig ins Zeug. Ist das Sportprogramm per Taste aktiviert, hängt der Triebsatz extrem feinfühlig am Gas. Den aggressiven Klang, den der 4,8-Liter-V8 dabei produziert, variiert der Fahrer per Gaspedal und Schaltwippen – jeder Gang spielt hier eine neue Melodie. An der Tankstelle zahlt sich die serienmäßige Start-Stopp-Funktion des Cayenne aus. Er verbraucht 14,2 Liter auf 100 Kilometern - das sind 0,7 Liter weniger als der BMW.

Motor und Getriebe Max. Punkte Porsche Cayenne GTS BMW X5 xDrive50i Beschleunigung 150 128 131 Elastizität 100 Höchstgeschwindigkeit 150 99 90 Getriebeabstufung 100 85 85 Kraftentfaltung 50 42 47 Laufkultur 100 84 89 Verbrauch 325 112 98 Reichweite 25 10 9 Kapitelbewertung 1000 560 549

Fahrdynamik

Dass schwere Fahrzeuge durchaus agil und spritzig sein können, beweisen die beiden Streithähne eindrucksvoll. Bereits der kräftige X5 agiert angenehm leichtfüßig. Das Adaptive- Drive-System mit aktiven Querstabilisatoren und adaptiven Dämpfern (3290 Euro) eliminiert die Seitenneigung nahezu vollständig. Die Hinterachse folgt der Linie wie auf Schienen, es ist fast unmöglich, sie aus der Spur zu zwingen. Das Limit ist die Vorderachse. Schnell bewegt, schiebt der Münchner Riese sanft über die Vorderräder zum Kurvenaußenrand. Eine kleine Korrektur über das Gaspedal, und der X5 folgt wieder sauber dem vorgegebenen Weg. Die elektronische Stabilitätskontrolle greift dabei nur zurückhaltend und mild ein.

Aber der Cayenne wäre kein Porsche, wenn er nicht im Grenzbereich auftrumpfen würde – und er macht dem Stuttgarter Autobauer alle Ehre. Die sportive Ausrichtung des GTS wird sofort spürbar, sobald alle Systeme auf Sport Plus getrimmt sind. Nur wenige Sportwagen oder auf Dynamik ausgerichtete Limousinen umrunden so präzise und zielgenau den Handlingparcours wie der GTS. Auch er verfügt über eine aktive Fahrwerksregelung zur Wankstabilisierung (PDCC; 3213 Euro). Kaum Seitenneigung, enorm viel Grip und glasklare Rückmeldungen über die sehr direkte Lenkung an den Fahrer – der GTS zieht dem BMW in den Kurven spielerisch davon. Zwar reagiert er am Limit stärker auf Lastwechsel als der X5, aber die wirken sich eher positiv auf das Einlenkverhalten aus. Beeindruckend und ein echtes Plus an Sicherheit sind die enormen Verzögerungswerte des Porsche. Sowohl mit kalten als auch mit warmen Bremsen (Karbon-Keramik- Bremsanlage; 8711 Euro) steht der GTS nach weniger als 35 Metern. Der BMW benötigt mit 37,7 (kalt) und 37,1 Metern (warm) deutlich mehr Weg.

Fahrdynamik Max. Punkte Porsche Cayenne GTS BMW X5 xDrive50i Handling 150 96 83 Slalom 100 64 47 Lenkung 100 90 88 Geradeauslauf 50 42 40 Bremsdosierung 30 24 22 Bremsweg kalt 150 104 74 Bremsweg warm 150 108 79 Traktion 100 88 90 Fahrsicherheit 150 137 142 Wendekreis 20 7 4 Kapitelbewertung 1000 760 669

Umwelt und Kosten

Gutes hat seinen Preis – das gilt vor allem, wenn es bei Porsche produziert wird. So kostet der Cayenne GTS mit 90.774 Euro rund 14.000 Euro mehr als der auch nicht gerade preiswerte BMW X5 xDrive50i. Berücksichtigt man alle testrelevanten Details, wie zum Beispiel die Kermaik-Karbon-Bremsanlage, erhöht sich der Preisunterschied auf über 26.000 Euro. Da beeinfl ussen selbst die extrem schlechten Kaskoeinstufungen für den X5 xDrive50i nicht mehr die Gesamtkostenbilanz, die der Bayer für sich entscheidet.

Kosten/Umwelt Max. Punkte Porsche Cayenne GTS BMW X5 xDrive50i Bewerteter Preis 675 46 72 Wertverlust 50 4 6 Ausstattung 25 23 23 Multimedia 50 Garantie/Gewährleistung 50 18 20 Werkstattkosten 20 13 13 Steuer 10 6 5 Versicherung 40 26 2 Kraftstoff 55 18 18 Emissionswerte 25 21 20 Kapitelbewertung 1000 175 179

Fazit

Das Duell der hochbeinigen Schwerathleten aus Stuttgart und München gewinnt der neue Cayenne GTS. Die Basis für den Erfolg bildet – wie auch bei den Turbo-Modellen – die überaus beeindruckende Vorstellung auf dem Handlingparcours, die mit Top-Bremswerten gekrönt wird. Der Cayenne ist eben auch ein Stück Sportwagen. Hinzu kommt, dass er sich in den anderen Kapiteln keine größeren Schwächen gegenüber dem Bayern erlaubt. Der BMW überzeugt vor allem mit seinem ausgesprochen guten Sitz- und Federungskomfort. Zudem ist er als X5 xDrive50i deutlich günstiger als der Porsche Cayenne GTS. Aber das reicht unterm Strich nicht zum Sieg.

Gesamtbewertung