Der unscheinbare 900 PS BMW trifft im Video auf einen Bugatti Veyron: Was zunächst eindeutig scheint, wird schnell zur Überraschung. Der Beamer zieht am Supersportler vorbei und mit großem Abstand ins Ziel ein. Nun kann das Ungetüm für 35.000 Dollar erworben werden. Details im Video!

Tuning BMW M5 vs. Bugatti Veyron: Duell 900-PS-Bimmer demütigt Veyron

BMW M5 gegen Bugatti Veyron im Video: