Mit 462 PS und 650 Newtonmeter will der BMW M550i etwas Power in die gediegene Business-Class bringen. Bei der Fahrt zeigt sich, dass der M550i den Kompromiss zwischen Vernunft und Vergnügen anstrebt. Das bedeutet zwar einen Sprint auf Tachostand 100 km/h in vier Sekunden! Alle Informationen im Video.

Fahrbericht Neuer BMW M550i (2017): Erste Fahrt Bei Tempo 250 ist leider Schluss