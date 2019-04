Polizei-Showcar: Grün-silberner BMW M5

Dieser mit Blaulicht ausgerüstete BMW M5 in Polizeiuniform stand bis zum vergangenen Wochenende in der BMW Welt in München. Aber keine Angst, der 560 PS starke Bayer ist nicht für die Raserjagd auf heimischen Autobahnen gedacht – Auch wenn der 4,4-Liter-V8 mit Biturbo sicherlich auch der deutschen Polizei Spaß machen würde und so schnell keinen ebenbürtigen Gegner hätte. Das Unikat ist ein reines Showcar, das für die USA gedacht ist. Allerdings hat das potente Polizeiauto nicht, wie in Europa üblich, ein Automatikgetriebe sondern eine normale Sechs-Gang-Handschaltung, die die Kraft an die Hinterräder leitet. Ungewöhnliche Dienstwagen gab es für Polizisten in aller Welt jedoch schon häufiger, allerdings flößen nicht alle Autos gleich derart viel Respekt ein.