Kennen Sie das "berühmte Aber"? Erst kommt eine vermeintlich positive Aussage, deren Gehalt durch den anschließenden Relativsatz, angeführt von einem "aber", relativiert wird. So ähnlich lässt sich die Kritik von Youtuber und Autodesigner TheSketchMonkey zusammenfassen, der auf seinem Zweitkanal Bembli regelmäßig neue Fahrzeugdesigns analysiert und sich diesmal den brandneuen BMW M2 (2022) vorgenommen hat. Anhand von Bildern des Vorgängers illustriert der Schwede mit Wahlheimat USA, was sich beim Generationswechsel getan hat, dass er das Design grundsätzlich zwar gut fände, aber warum er nun akzeptieren lernen müsse, dass sich BMW von der emotionalen Formensprache der vergangenen 20 Jahren verabschiedet habe. Der Grund für seine Kritik ist banal wie einleuchtend – siehe Video unten. Oben stellt Leslie Schraut den BMW M3 Touring vor. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten BMW M2 (2023) Freude am Fahren

Bembli kritisiert BMW M2 (2022) im Video:

