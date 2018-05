In der "Edition Shadow" bekmmt der stärkste 1er neue LED-Scheinwerfer und Rückleuchten.

Das BMW M140i Facelift (2017) zeigt sich vor allem im neu gestalteten Innenraum. In der "Edition Shadow" kommen neue Scheinwerfer und Rückleuchten dazu. Das ist sein Preis!

Mit dem Mini-Facelift für den 1er bekommt auch das M-Performance Modell BMW M140i Facelift (2017) einige sanfte Updates. Die Preise starten für den Dreitürer mit manuellem Getriebe bei 45.200 Euro. Und wenn man den Kompaktsportler in der "Edition Shadow" bestellt, ist das Facelift, das sich eigentlich auf ein aufgefrischtes Interieur sowie neue Farben und Felgen beschränkt, sogar äußerlich zu erkennen. Denn in der Edition Shadow bekommt der M140i neue LED-Scheinwerfer, in denen schwarze Konturen abgesetzt sind. Auch der Nieren-Grill wird komplett schwarz lackiert. Hinten finden ebenfalls Rückleuchten mit LED-Technologie Platz. Im Innenraum des BMW M140i Facelift (2017) prangt – egal ob Edition Shadow oder nicht – nun ein 8,8-Zoll-Display mit neuem Infotainment. Außerdem wurden die Armaturen neu angeordnet und neigen sich betont dem Fahrer zu.

Fakten zum BMW 1er im Video:

Preis: BMW M140i Facelift (2017) ab 45.200 Euro