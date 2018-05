Ius einer Diskussion zwischen Photoshop-Künstler Khyzyl Saleem und Andrew Ritter von StanceWorks entstand diese Idee: Ein BMW i8 als M1-Procar-Verschnitt. Also setzte sich Saleem an seinen PC und bastelte dem i8 ein Bodykit ans Leib, das sich nur so gewaschen hat.

Der BMW i8 hat ein rattenscharfes Design. Was fehlt ist ein fetter Sechszylinder oder dicker V8. Diese i8-Procar-Illustration lässt BMW-Fans das Wasser im Munde zusammenlaufen. 500 PS treffen auf Carbon-Leichtbau!

In einer Diskussion zwischen Photoshop-Künstler Khyzyl Saleem und Andrew Ritter von StanceWorks entstand diese Idee: Ein BMW i8 als M1-Procar-Verschnitt. Also setzte sich Saleem an seinen PC und bastelte dem i8 ein Bodykit ans Leib, das sich nur so gewaschen hat. Angesichts der breiten Backen, des tiefen Spoilers und der irren Tiefbett-Felgen ist jedes Umweltbewusstsein verflogen. Weg mit dem 1,5-Liter-Dreizylinder, weg mit dem Elektromotor – es muss mehr her als 362 Öko-PS! Ein aufgeblasener Reihensechszylinder wie im legendären M1-Vorbild wäre doch etwas Feines. Mit bis zu 490 PS peste der Renn-M1 1979 und 1980 in der Procar-Serie über die Formel-Strecken, donnerte in nur 4,5 Sekunden von 0 auf 100 und bis auf ein Spitzentempo von über 300 km/h. Auch, wenn es keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass BMW eine Rennsportvariante des BMW i8 bringt: Dieser Motor mit dieser Leistung muss in den BMW i8!

BMW i8 in M1-Kampflackierung