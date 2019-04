Sonderangebot: Ein BMW i8 für 14.500 Euro - naja, fast

"Hey, pssst. Ich hab da ein Angebot für Sie! Möchten Sie einen BMW i8 kaufen? Zum unschlagbaren Sonderpreis - nur 14.500 Euro!" Alles klar, spätestens bei der Preisangabe entpuppt sich diese Offerte für den begehrten Plug-in Hybriden, der in den USA manchmal sogar deutlich über Listenpreis verkauft wird, als zutiefst unseriös. Was ist also der Haken an der ebay-Auktion des US-Händlers BMW Laurel of Westmont?

BMW i8: Display-Modell im Maßstab 1:1 bei ebay

Die Antwort ist einfach: Der i8 hat kein Innenleben! Kein Dreizylinder im Heck, keine Elektromotoren, geschwärzte Fenster. Das Display-Modell im Maßstab 1:1 diente dem Händler zu Demonstrationszwecken, ist aus Fiberglas gefertigt und entspricht auf den ersten Blick optisch exakt dem mindestens 126.000 Euro teuren Original - sogar die Scheinwerfer funkionieren. Wer jetzt noch schnell mitbietet hat also beste Chancen, die lange Warteliste schnell zu umgehen. Entspannt über die Boulevards cruisen wird mit diesem i8 allerdings niemand.