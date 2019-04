BMW i Solar Carport Concept: Schicker Lade-Tempel

Das Problem kann man sich etwa so vorstellen: Gerade hat man vom BMW Händler seinen neuen i3 oder gar i8 abgeholt und rollt nach Hause. Doch wohin mit dem Elektroauto? Klar, dahin wo die nächste Steckdose ist, also ab in die Garage. Aber mal ehrlich: Will man die teuer erstandene Zukunft auf Rädern wirklich in der alten nullachtfünfzehn Beton-Fertiggarage hinterm Haus verstecken? Niemals!

BMW i Solar Carport Concept: Mit Ladestation und Solardach

Und so hat BMW DesignworksUSA bei der Presse-Vorstellung des neuen BMW i8 Plug-in-Sportlers in Los Angeles das BMW i Solar Carport Concept vorgestellt. Schön einsichtig mit filigranem Bambus-Gerüst, schön umweltfreundlich mit Solar-Panelen auf dem Dach und schön praktisch mit einer BMW i Wallbox Pro im hinteren Bereich. Ein wahrer Lade-Tempel also - genau das Richtige für E-Auto-Fans.