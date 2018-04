BMW 767li Goldfisch: Video In diesem 7er wummert ein V16

Der BMW 767li (Spitzname "Goldfisch") verschlägt Autofans die Sprache: Es ist nicht nur ein Einzelstück in der Garage von BMW Classic, es ist ein extremes noch dazu. Im Bug arbeitet nämlich ein mächtiger V16, der von Adolf Fischer, Karlheinz Lange und Hans-Peter Weisbarth innerhalb von wenigen Monaten bis zum Winter 1987 zur Serienreife gebracht wurde. Trotz oder gerade wegen seiner mächtigen Leistungsdaten entschied sich der BMW-Vorstand damals, die Über-Limo doch nicht zu produzieren. Was nicht nur bei BMW-Fans für Wehmut sorgt! Alles zum "Super 7" im Video!

