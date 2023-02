In Bulgarien haben Entdecker einen einzigartigen Scheunenfund gemacht – elf 5er BMW der Baureihe E34 fristeten in einer Lagerhalle ein einsames Dasein. Wie lange die fast 30 Jahre alten Fahrzeuge dort standen und was nun aus den unberührten Autos wird, erklärt das Video! Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Video Countach & 308 GTS Spektakulärer Scheunenfund

Auch interessant: