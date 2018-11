... Business-Limousine und den Touring-Kombi (G31) zu entwickeln. Das Ergebnis erinnert optisch ein wenig an Alpina, was allerdings in der Natur der Sache begründet liegt. Die Unterschiede zwischen den ...

AC Schnitzer tunt nicht nur die BMW 5er-Limousine (G30). Auch der BMW5er Touring (G31) wird mit mehr PS, einer neuen Performance-Abgasanlage und zahlreichen optionalen Anbauteilen nachgeschärft!

Mit der Premiere des neuen BMW 5ers (G30) im Frühjahr 2017 fiel für AC Schnitzer der Startschuss, ein neues Tuning-Programm für die Business-Limousine und den Touring-Kombi (G31) zu entwickeln. Das Ergebnis erinnert optisch ein wenig an Alpina, was vor allem an der Basis liegt. Die Unterschiede zwischen den beiden BMW-Veredlern sind zum Glück aber immer noch groß genug, um keine Verwechslungsgefahr aufkommen zu lassen. Gerade was das Thema Leistungssteigerung anbelangt, hat sich AC Schnitzer vorgenommen, den meisten Motorisierungen von 5er-Limousine und Touring auf die Sprünge zu helfen. So bedeutet das für den BMW 540i ein Leistungs-Upgrade von 340 auf satte 400 PS, während der BMW 530d in der AC-Schnitzer-Version mit 315 anstatt 265 Pferdestärken zu Werke geht. Auch eine High-Performance-Auspuffanlage darf natürlich nicht fehlen, immerhin ist ein aufgebretzelter Motor nur halb so gut, wenn die Klangkulisse nicht stimmt. Für den BMW 5er und 5er Touring bietet AC Schnitzer deshalb fette Schalldämpfer aus Edelstahl mit verchromten Endblenden, die sowohl für den passend bräsigen Sound als auch für die richtige Sport-Optik sorgen sollen.

BMW 5er Touring (G31) im Video:

Tuning: AC Schnitzer heizt BMW 5er (G30/G31) ein