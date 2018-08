Die neue BMW 4er-Reihe lässt die lange Tradition der Mittelklasse-Coupés aus München fortleben. Im Vergleich muss sich der elegante Zweitürer dem umfangreich überarbeiteten Mercedes E-Klasse Coupé stellen

Zweitürige Coupés zählen immer noch zu den elegantesten Fortbewegungsmitteln überhaupt. Praktischer als reinrassige Sportwagen und weniger profan als konventionelle Limousinen, stehen sie für eine dynamische wie gepflegte Art der Mobilität. BMW schickt mit dem 4er ein komplett neues Modell ins Rennen um die Krone im ertragreichen Segment der Premium-Mittelklasse-Coupés. Die Baureihe mit der ungewohnten Ziffer beerbt das über viele Jahre erfolgreiche 3er Coupé und stellt sich als 428i dem Vergleichstest. Unter dessen langer Haube verbirgt sich ein Vierzylindermotor mit zwei Liter Hubraum, Turboaufladung und einer Leistungsausbeute von 245 PS, die im Fall unseres Testwagens über eine Achtstufen-Automatik an die Hinterräder übertragen wird.

Der Kontrahent ist ein etablierter, ebenfalls sehr erfolgreicher Vertreter seiner Zunft: das Mercedes E-Klasse Coupé. Der Schwabe tritt ebenfalls mit einem aufgeladenen Zweitliter-Turbo-Vierzylinder (211 PS, 350 Nm) und Automatik-Getriebe an. Welcher der beiden edlen Schönlinge ist in unserem Vergleichstest das bessere Auto?

Karosserie

Der 428i und das E 250 Coupé liegen, was die reine Außenlänge angeht, mit 4,63 zu 4,70 Metern annähernd gleichauf. Dennoch sind die Innenräume der Zweitürer unterschiedlich geschnitten. Die wichtigste Gemeinsamkeit: Der bevorzugte Platz ist in beiden Kontrahenten in der ersten Reihe, sprich vorn, zu suchen. Hier offerieren sowohl der 4er als auch das E-Klasse Coupé ähnliche Platzverhältnisse, wobei der Mercedes eine Spur weniger Kopffreiheit als sein Münchener Widersacher bietet. Ganz anders sieht die Sache im Fond aus. In Reihe zwei stellt der BMW deutlich mehr Raum bereit. Dies gilt vor allem für die Beinfreiheit, was auf den um fünf Zentimeter längeren Radstand zurückzuführen sein dürfte. In puncto Kopffreiheit sollten in beiden Coupés keine Wunderdinge erwartet werden. Die flach auslaufenden Dachlinien fordern an dieser Stelle nun mal ihren Tribut. Und auch der Einstieg nach hinten ist hier wie da nur mit einiger körperlicher Flexibilität zu meistern.

Auf sehr hohem Niveau liegt in den zwei Viersitzern die Material-und Verarbeitungsqualität. Der Preisklasse angemessen, finden wir zumeist hochwertige Kunststoffe vor, die durchweg akribisch zusammengefügt sind. In keinem der beiden knistert oder klappert es selbst auf schlechten Straßen, was auch für die Karosseriesteifigkeit der Wettbewerber spricht. Einen Vorteil kann der 4er in der Bedienung für sich verbuchen. Er profitiert von dem über die Jahre hinweg immer weiter optimierten iDrive-Bedienkonzept, dessen zentraler Dreh-/Drücksteller – analog zu anderen aktuellen BMW – eine berührungsempfindliche Oberfläche aufweist, die mit dem Finger geschriebene Buchstaben in Windeseile erkennt. Das Eingeben von Adressen ins Navigationssystem wird damit zum Kinderspiel. Die leicht verworrene Bedienlogik des Mercedes erfordert hingegen etwas mehr Eingewöhnung, stellt den Benutzer jedoch ebenfalls selten vor echte Rätsel.

Traute Einigkeit herrscht abermals beim Nutzwert: Mit 445 (BMW) beziehungsweise 450 (Mercedes) Liter Kofferraumvolumen erweisen sich 428i und E 250 Coupé als voll reisetauglich.

Karosserie Max. Punkte BMW 428i Coupé Mercedes E 250 Coupé Raumangebot vorn 100 80 77 Raumangebot hinten 100 33 30 Übersichtlichkeit 70 44 46 Bedienung/ Funktion 100 86 81 Kofferraumvolumen 100 35 34 Variabilität 100 39 37 Zuladung/ Anhängelast 80 31 35 Sicherheit 150 95 94 Qualität/ Verarbeitung 200 178 179 Kapitelbewertung 1000 621 613

Fahrkomfort

Trotz aufpreispflichtiger Sportfahrwerke mit adaptiven Dämpfern, mit denen die zwei Aspiranten den Vergleichstest antreten, geben sich weder der BMW noch der Mercedes auf unseren herausfordernden Komfortstrecken eine Blöße. Im leeren wie auch im beladenen Zustand federn beide ordentlich an und leiten nur wirklich grobe Anregungen in die Karosserien weiter. Die marginalen Differenzen: Unbeladen beruhigt sich die Karosserie des BMW nach kurz aufeinanderfolgenden Stößen etwas schneller, während der Mercedes voll beladen auf extrem schlechten Pfaden etwas mehr Reserven bietet und erst ein wenig später an die Grenzen seiner Federung stößt.

Dafür findet man im BMW 4er Coupé den leicht besseren Sitzkomfort vor. Das gilt vor allem für die hinteren Passagiere, die sich über eine äußerst bequeme Rücksitzanlage freuen dürfen, die obendrein mehr Seitenhalt als die harten, wenig konturierten hinteren Sitznischen des E-Klasse Coupés bereitstellt. Und auch die aufpreispflichtigen Sportsitze des BMW (550 Euro) sind eine Nuance komfortabler als die enger geschnittenen Multikontursitze (512 Euro), mit denen der Mercedes den Test bestreitet.

Schade nur, dass die Fahrgastzelle des BMW bei hohen Geschwindigkeiten überaus hellhörig ist. Lästige Wind-, Fahrwerks- und Abrollgeräusche sind erheblich stärker wahrnehmbar als im besser gedämmten Mercedes und können auf langen Autobahnfahrten zum echten Störfaktor werden.

Fahrkomfort Max. Punkte BMW 428i Coupé Mercedes E 250 Coupé Sitzkomfort vorn 150 137 132 Sitzkomfort hinten 100 37 32 Ergonomie 150 121 118 Innengeräusche 50 35 33 Geräuscheindruck 100 75 84 Klimatisierung 50 34 41 Federung leer 200 138 136 Federung beladen 200 135 136 Kapitelbewertung 1000 712 712

Motor und Getriebe

Der BMW 428i trägt unter seiner Haube – anders als seine Bezeichnung es vermuten lässt – keinen 2,8 Liter großer Reihensechszylinder. Als Kraftquelle dient ihm vielmehr ein aufgeladener Vierzylinder mit zwei Liter Hubraum, der 245 PS produziert und ein maximales Drehmoment von 350 Newtonmetern entwickelt. Und auch wenn eingefleischte Sechszylinder-Fans es nicht gern lesen: Der Motor macht seine Sache richtig gut. Das Einzige, was man ihm vorwerfen könnte, ist, dass er von der Laufkultur und dem emotionaleren Klangbild her nicht ganz an die viel gelobten Sechsender herankommt – das war’s dann aber auch schon. Ansonsten beschleunigt der Direkteinspritzer das immerhin 1573 Kilogramm schwere Coupé äußerst nachdrücklich auf seine per elektronischer Fessel vordiktierte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Dabei legt das Triebwerk eine ausgeprägte Drehfreude an den Tag und geht zudem effizient mit Kraftstoff um, wie der durchschnittliche Testverbrauch von 8,9 Litern je 100 km beweist.

In harmonischer Eintracht mit dem Motor verbunden ist in unserem Fall das Achtstufen-Sportautomatikgetriebe, das den Aufpreis von 2350 Euro durchaus wert ist. Denn es wechselt die Übersetzungen sehr rasch und hält auch im automatischen Modus in den meisten Situationen die richtige Fahrstufe bereit.

Dem Mercedes hingegen fehlt es schlicht an Leistung, um dem BMW im Motorkapitel gefährlich zu werden. Genauer gesagt: Der ebenfalls zwei Liter große Turbo des Mercedes E 250 Coupés leitet bei gleichem maximalen Drehmoment 34 Pferdestärken weniger an die Hinterachse als der 428i. Das wirkt sich naturgemäß negativ auf die Beschleunigung aus. Dementsprechend verliert der Stuttgarter auf den Münchener beim Standardsprint von null auf 100 km/h ganze zwei Sekunden. Bis 160 km/h hinkt er gar mit 4,4 Sekunden hinterher. Darüber hinaus agiert das serienmäßige Siebenstufen-Automatik-Getriebe des E-Klasse Coupés deutlich weniger spontan – was für den manuellen und automatischen Modus gleichermaßen gilt. Ansonsten verwöhnt die Mercedes-Antriebseinheit mit einem sehr guten Geräuschkomfort, und auch der Durst hält sich mit durchschnittlich 9,2 Litern in Grenzen.

Motor und Getriebe Max. Punkte BMW 428i Coupé Mercedes E 250 Coupé Beschleunigung 150 131 116 Elastizität 100 Höchstgeschwindigkeit 150 90 90 Getriebeabstufung 100 89 85 Kraftentfaltung 50 41 38 Laufkultur 100 66 68 Verbrauch 325 213 207 Reichweite 25 12 13 Kapitelbewertung 1000 642 617

Fahrdynamik

Seinen dynamischen Charakter unterstreicht der BMW auch auf dem Handlingkurs. Dank seiner nahezu paritätischen Gewichtsverteilung von 50,2 zu 49,8 Prozent zwischen Vorder- und Hinterachse sowie der präzisen Sportlenkung (300 Euro Aufpreis) lässt sich das Coupé agil durch jedwede Art von Kurve dirigieren. Das Einlenkverhalten ist vorbildlich spontan. Dazu ist der BMW 428i resistent gegen Lastwechselreaktionen und mit reichlich Traktion gesegnet. Als sehr zuverlässig erweist sich auf der Rundstrecke ferner die Bremsanlage. Sie verzögert nachdrücklich und lässt auch nach einigen schnell gefahrenen Runden nichts von ihrem Biss vermissen.

Der Mercedes ist seinerseits ebenfalls gänzlich frei von Tücken, aber eben weniger dynamisch unterwegs. Beim Einlenken fühlt sich das E-Klasse Coupé trotz der gleichfalls präzisen, wenn auch etwas leichtgängigen Lenkung behäbiger an. Dazu fehlt es ihm beim Herausbeschleunigen aus Kurven schlicht an Dampf, und auch die Bremsleistung reicht nicht ganz an die des 4er Coupés heran. Die Konsequenz: Der Mercedes fährt dem BMW auf unserem Handlingkurs mit einem Respektabstand von 2,4 Sekunden hinterher.

Fahrdynamik Max. Punkte BMW 428i Coupé Mercedes E 250 Coupé Handling 150 86 78 Slalom 100 70 70 Lenkung 100 89 86 Geradeauslauf 50 38 40 Bremsdosierung 30 24 21 Bremsweg kalt 150 95 87 Bremsweg warm 150 112 102 Traktion 100 50 52 Fahrsicherheit 150 129 130 Wendekreis 20 10 12 Kapitelbewertung 1000 703 678

Umwelt und Kosten

Guter Geschmack ist selten ein billiges Vergnügen. Das gilt auch für die beiden schicken Zweitürer von BMW und Mercedes. Die ohnehin nicht gerade niedrigen Grundpreise lassen sich durch viele verlockende Optionen in ungeahnte Sphären schrauben. So finden sich in der Preisliste des 4er Coupés Schmankerl wie LED-Scheinwerfer für 1900 Euro oder das Navigationspaket ConnectedDrive für 3100 Euro wieder. Mercedes verlangt für Extras wie das Panorama-Schiebedach rund 1690 Euro oder für das Fahrassistenz-Paket 2678 Euro extra.

Bei den laufenden Kosten kann sich der BMW durch den geringeren Kraftstoffverbrauch und günstigere Versicherungseinstufungen einen kleinen Vorteil erarbeiten. Zudem fallen die zu erwartenden jährlichen Werkstattkosten günstiger aus. Mercedes hingegen gewährt die kundenfreundlicheren Garantieleistungen. Dadurch sichert er sich seinen einzigen Kapitelsieg in diesem Test.

Kosten/Umwelt Max. Punkte BMW 428i Coupé Mercedes E 250 Coupé Bewerteter Preis 675 128 127 Wertverlust 50 14 12 Ausstattung 25 20 23 Multimedia 50 30 32 Garantie/Gewährleistung 50 20 27 Werkstattkosten 20 15 12 Steuer 10 9 9 Versicherung 40 34 32 Kraftstoff 55 35 34 Emissionswerte 25 21 22 Kapitelbewertung 1000 326 330

Fazit

Vier gewinnt: Dem neuen BMW 428i gelingt eine Punktlandung, denn er entscheidet das prestigeträchtige Duell um die Krone im Segment der Premium-Mitteklasse-Coupés für sich. Zum einen, weil er alle klassischen BMW-Tugenden mitbringt wie beispielsweise eine hoch ausgeprägte Agilität und einen kraftvollen, effizienten Motor. Zum anderen ist der Zweitürer innen erstaunlich geräumig und auch auf langen Strecken bequem. Dass er obendrein im Unterhalt deutlich günstiger ist, sichert seinen Vorsprung endgültig ab.

Dem ausgereiften Mercedes E 250 Coupé bleibt nur der ehrenwerte zweite Platz – wobei seine Reize unbestritten sind. Die eleganteste Variante der E-Klasse begeistert durch ihre wohltuende Unaufgeregtheit, was vornehmlich auf das Konto der ausgewogenen Antriebseinheit geht. Und auch qualitativ ist der Mercedes immer noch eine Bank.

Gesamtbewertung