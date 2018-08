Offen und herrlich: BMW 335i und Mercedes E 400 bieten im Vergleichstest jede Menge Frischluftvergnügen mit Stil

Wie schon die Limousine und der Kombi kam auch das E-Klasse Cabriolet jüngst in den Genuss umfangreicher Modellpflegemaßnahmen. Eine frischere Optik und erweiterte Assistenzsysteme bilden den Kern des Facelifts. Dazu spendierte Mercedes dem eleganten Viersitzer einen neuen Biturbo-Sechszylinder mit 333 PS. Als potenter Gegner für ein Duell mit dem Stuttgarter empfiehlt sich das 306 PS starke BMW 335i Cabriolet. Der Bajuware ist mit einer Produktionslaufzeit von sieben Jahren zwar nicht mehr ganz taufrisch, doch seine Qualitäten sind immer noch unbestritten. In welchem der erlesenen Cabrios schmeckt der Sommer besser?

Karosserie

In beiden Kontrahenten ist der Platz an der Sonne klar in der vorderen Reihe zu suchen. Hier bieten sie in der Breite und in der Höhe viel Raum. Das sieht im Fond ganz anders aus: Sowohl der BMW als auch der Mercedes sind trotz ihrer nicht gerade zierlichen Abmessungen hinten sehr eng geschnitten. Erwachsenen möchte man die Fondnischen nur in absoluten Ausnahmefällen für längere Zeit zumuten – zumal sie nur recht unbequem zu erreichen sind.

Bei geschlossenen Dächern stellen die Gepäckräume beider Kandidaten ausreichend viel Stauraum zur Verfügung. Das Bild ändert sich mit dem Öffnen der Dächer eklatant: Während der Mercedes auch dann noch ausreichend Platz (300 Liter) bietet, schrumpft der Kofferraum des BMW auf eine flache Höhle mit einem Volumen von gerade mal 210 Litern zusammen, in der sich nur kleinteiliges Transportgut unterbringen lässt. Dieser Umstand geht klar auf das Konto des sperrigen Metallklappdachs, das immerhin eine große Heckscheibe beherbergt. Dadurch ist der 3er nach hinten etwas übersichtlicher als das E-Klasse Cabrio. Weitgehend Einigkeit herrscht bei der Verarbeitung und der Materialgüte. Weder der BMW noch der Mercedes leisten sich in dieser Disziplin dieses Mal Schwachstellen.

Karosserie Max. Punkte Mercedes E 400 Cabriolet BMW 335i Cabriolet Raumangebot vorn 100 77 72 Raumangebot hinten 100 24 26 Übersichtlichkeit 70 41 45 Bedienung/ Funktion 100 81 85 Kofferraumvolumen 100 23 15 Variabilität 100 6 3 Zuladung/ Anhängelast 80 35 26 Sicherheit 150 89 71 Qualität/ Verarbeitung 200 177 176 Kapitelbewertung 1000 553 519

Fahrkomfort

Der Stuttgarter spielt im Komfort einmal mehr seine Stärken aus. Die Federung spricht sensibel an und lässt sich auch bei maximaler Beladung nicht aus der Ruhe bringen. Gerade Letzteres sieht beim Münchener etwas anders aus. Bei voller Beladung neigt die Hinterachse auf groben Pfaden nur allzu gern dazu durchzuschlagen, und auch auf kleineren Anregungen kommt der Aufbau des 335i schnell ins Zittern. Fairerweise sollte indes erwähnt werden, dass der Mercedes E 400 diesen Vergleich mit optionalen adaptiven Dämpfern antritt, während der BMW mit einem konventiollen Fahrwerk bestückt ist.

Die Kontrahenten verfolgen bekanntlich gegensätzliche Philosophien, was das Verdeck angeht. Der Mercedes ist mit einer klassischen Stoffmütze, der BMW 335i mit einem Klappdach ausgerüstet. Nennenswerte Vorteile verschafft dem Münchener das feste Dach nicht. Das Verdeck des Mercedes sperrt Windgeräusche mindestens genauso wirkungsvoll aus. Lediglich Umgebungsgeräusche, beispielsweise durch vorbeiziehende Lkw auf der Autobahn, dringen etwas ungefilterter in den Innenraum als beim BMW. Dafür ist dessen Motorgeräusch stets präsenter – was bei dem tollen Klang jedoch keinesfalls von Nachteil ist.

Fahrkomfort Max. Punkte Mercedes E 400 Cabriolet BMW 335i Cabriolet Sitzkomfort vorn 150 132 131 Sitzkomfort hinten 100 30 28 Ergonomie 150 118 120 Innengeräusche 50 41 34 Geräuscheindruck 100 82 80 Klimatisierung 50 38 31 Federung leer 200 136 132 Federung beladen 200 136 129 Kapitelbewertung 1000 713 685

Motor und Getriebe

Spontane Gasannahme, überragende Laufkultur, ausgeprägte Drehfreude und ein emotionales Klangbild: Der Reihensechser des BMW ist jedes Mal aufs Neue ein Quell der Freude. Der Dreiliter-Mono-Turbo beschleunigt den immerhin 1846 Kilogramm schweren 3er in glatten sechs Sekunden auf 100 km/h. Das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (2400 Euro) passt bestens zum sportlichen Charakter des Motors. Es wechselt die Gänge schnell und ohne Zugkraftunterbrechung.

Das neue Mercedes-Triebwerk, ebenfalls mit drei Liter Hubraum gesegnet, erfreut mit seinem bulligen Antritt. Der Biturbo schöpft aus drei Liter Hubraum satte 333 PS und wuchtet ein maximales Drehmoment von 480 Newtonmetern auf die Kurbelwelle. Damit spurtet der Mercedes E 400 noch vehementer nach vorn als der BMW 335i.

Die Verbrauchswerte beider Direkteinspritzer gehen für die Leistungsklasse in Ordnung. Bei zurückhaltender Fahrweise sind Verbräuche von unter zehn Litern möglich. Im Mittel genehmigen sich die Triebwerke jedoch etwas mehr, nämlich 10,9 (BMW) beziehungsweise 10,6 (Mercedes) Liter.

Motor und Getriebe Max. Punkte Mercedes E 400 Cabriolet BMW 335i Cabriolet Beschleunigung 150 128 128 Elastizität 100 Höchstgeschwindigkeit 150 90 90 Getriebeabstufung 100 85 88 Kraftentfaltung 50 45 46 Laufkultur 100 86 88 Verbrauch 325 180 174 Reichweite 25 11 9 Kapitelbewertung 1000 625 623

Fahrdynamik

Eine Sternstunde für den Mercedes: Der E 400 enteilt dem 335i auf dem Handlingkurs um fast zwei Sekunden, was zum Teil auch an den sehr gut verzögernden Bremsen liegt. Allerdings offenbart er bei abgeschalteten Fahrsicherheitssystemen eine ausgeprägte Tendenz zum Übersteuern. Die Hinterreifen kapitulieren gerade beim Herausbeschleunigen aus engen Kurven früh vor den Kräften des Motors. Das ausschwenkende Heck lässt sich allerdings leicht mit einer gezielten Lenkkorrektur wieder einfangen.

Die Traktion des BMW ist etwas besser entwickelt, sein Heck lässt sich nur mit Vorsatz zum Auskeilen bewegen. Dennoch beginnt der Grenzbereich des 3er grundsätzlich früher, was sich logischerweise negativ auf die Rundenzeit auswirkt. Dafür besitzt der BMW die rückmeldungsfreudigere und spontaner agierende Lenkung, auch wenn sie recht schwergängig ist.

Fahrdynamik Max. Punkte Mercedes E 400 Cabriolet BMW 335i Cabriolet Handling 150 86 79 Slalom 100 60 58 Lenkung 100 86 88 Geradeauslauf 50 38 35 Bremsdosierung 30 21 23 Bremsweg kalt 150 108 89 Bremsweg warm 150 112 88 Traktion 100 44 48 Fahrsicherheit 150 128 130 Wendekreis 20 11 11 Kapitelbewertung 1000 694 649

Umwelt und Kosten

Für sparsame Naturen ist keines der beiden Cabrios geeignet. Einen leichten Vorteil im Kostenkapitel sichert sich der Mercedes durch seine umfassenderen Garantieleistungen. In beiden Fällen schützt der hohe Einstandspreis nicht vor massivem Wertverlust.

Kosten/Umwelt Max. Punkte Mercedes E 400 Cabriolet BMW 335i Cabriolet Bewerteter Preis 675 99 103 Wertverlust 50 9 10 Ausstattung 25 23 23 Multimedia 50 30 24 Garantie/Gewährleistung 50 27 20 Werkstattkosten 20 11 14 Steuer 10 8 8 Versicherung 40 31 31 Kraftstoff 55 30 29 Emissionswerte 25 21 21 Kapitelbewertung 1000 289 283

Fazit

Sicherlich bringt das feste Dach des BMW im Alltag einige Vorteile mit sich. Dennoch merkt man dem Mercedes an, dass er das jüngere Auto ist. Die offene E-Klasse lässt dem 3er in keiner Disziplin eine echte Chance und punktet sogar in der Fahrdynamik. Der BMW hingegen begeistert immer noch mit seinem faszinierenden Motor samt Gänsehaut-Klang und der gefühlvollen Lenkung.

Gesamtbewertung