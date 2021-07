Mit dem neuen BMW 2er – der interne Werkscode lautet G42 – stimmen die Münchener:innen versöhnliche Töne an. Nach diversen Designexperimenten wie dem riesigen Nierengrill beim 4er besinnt sich das Kompakt-Coupé auf vergleichsweise traditionelle Werte wie einem zurückhaltend gestalteten Nierengrill, einem eindeutigen Hofmeisterknick in der Fensterlinie und Designzitate vom historischen 02er. Wie der BMW 2er aussieht, zeigt das Video am Beispiel des vorläufigen Topmodells BMW M240i xDrive. Mehr zum Thema: Der BMW 2er im Fahrbericht

