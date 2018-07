... aufgesetzten Radhäuser wecken Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit, in der die 170 PS des 2002 turbo noch für ...

Mit einem BMW 2002 Hommage blickte die BMW Group beim Concours d’Elegance in Pebble Beach 2016 auf 50 Jahre erfolgreiche Turbomotoren-Geschichte zurück. Design und Technik zitieren charakteristische Merkmale der ikonischen 02er-Reihe.

Der BMW 2002 Hommage, der 2016 anlässlich des 50. Geburtstags der 02er-Reihe auf dem Concours d’Elegance in Pebble Beach präsentiert wurde, soll dem ikonischen Namensgeber Tribut zollen. Der rollende Gratulant transportiert typische Design-Elemente des klassischen BMW 2002 turbo in unsere Zeit und zeigt, wie böse ein heutiger BMW 2er im brutal verschärften Look der 70er aussehen würde. Und auch das technische Grundkonzept des BMW 2002 Hommage ähnelt dem 51 Jahre alten Urahn: Das kompakte Retro-Coupé punktet mit kurzen Überhängen, Hinterradantrieb und einem aufgeladenen Triebwerk unter der Haube. Damit blicken die Münchner auch stolz auf eine Innovation von 1973 zurück, denn der BMW 2002 turbo war das erste europäische Serien-Automobil mit Turbo-Aufladung überhaupt. Im Jahr des 100. Geburtstags der Marke ist der Turbo zum Standard geworden, von den damals üblichen Saugmotoren findet sich in der aktuellen BMW-Motorenpalette kein einziges Exemplar mehr. Das 2016 in Pebble Beach vorgestellte Modell ist eine Fortführung des BMW 2002 Hommage, den das Unternehmen im Mai beim Concorso d’Eleganza Villa d’Este präsentiert hatte. Mehr zum Thema: BMW 2002 turbo vs. M2 und 1er M Coupé

