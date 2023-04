In Hessen ist ein AMG-Fahrer von einem Blitzer erwischt worden. Das ist an sich nichts Außergewöhnliches, doch die Höhe der Geschwindigkeitsübertretung ist spektakulär. Der Raser hatte mit seiner schnellen Mercedes E-Klasse 244 km/h auf dem Tacho, als der Blitzer in einer 80er-Zone auslöste. Wie hoch die sicherlich verdiente Strafe ausfiel, verraten wir im Video! Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen des Videos bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

