Blitzer-Umfrage: Bußgeld-Einnahmen der Städte

Eine Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltsvereins hat die Städte mit den höchsten Blitzer-Einnahmen 2021 ermittelt. Das ist das Ergebnis!

Aus heiterem Himmel trifft einen doch ab und an mal der Blitzer. So groß der individuelle Ärger über das Bußgeld aber ist: Bei genauerer Betrachtung wirkt das persönliche Übel in Relation zur Summe aller Temposünder:innen klein, die Millioneneinnahmen in die Kassen der Städte spülen. Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltsvereins (DAV) hat eine Umfrage unter den 150 größten Städten in Deutschland durchgeführt, um die Städte mit den höchsten Blitzer-Einnahmen im Jahr 2021 zu ermitteln. Abgefragt wurden etwa die Anzahl der aufgestellten Blitzer, die Höhe der Radarfallen-Einnahmen oder auch Schätzungen zu Mehreinnahmen durch den neuen Bußgeldkatalog. Von den befragten Städten antworteten 45, von denen haben wiederum 29 Städte der Datenveröffentlichung zugestimmt. Aus diesen 29 Städten speisen sich die Umfrageergebnisse. Laut diesen belegt die Hansestadt Hamburg mit 18,8 Millionen Euro erneut den ersten Platz. Etwas abgeschlagen auf Platz zwei liegt Frankfurt am Main mit sechs Millionen Euro. Bronze erhält Chemnitz mit knapp 3,8 Millionen Euro. Zwar nicht unter den Top-3, aber auch Blitzer-Millionäre sind die Städte Schwerin, Salzgitter, Ludwigshafen, Nürnberg, Villingen-Schwenningen, Friedrichshafen, Pforzheim sowie Tübingen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Top-10 Teuerste Bußgelder Hier wird abkassiert

Österreich plant härteres Gesetz gegen Raserei (Video):

Bußgeld-Einnahmen der Städte durch Blitzer 2021