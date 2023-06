Vielen aufmerksamen Menschen fallen sie in letzter Zeit an anderen Fahrzeugen vermehrt auf: Blaue Aufkleber oder Schildchen in den Heck- oder Seitenscheiben mancher Fahrzeuge. Gerade in Ballungsräumen sind sie häufig zu entdecken. Darauf ist eine weiße Ziffernfolge zu erkennen, nicht selten auch mit einem Buchstaben davor. Damit wird eine bestimmte Art von Fahrzeugen gekennzeichnet. Für viele Verkehrsteilnehmer:innen kann der Aufkleber beziehungsweise das Schild ein wichtiger und sinnvoller Hinweis sein. Doch was hat es damit auf sich und wer benötigt diese Kennzeichnung? Die Antwort liefert die AUTO ZEITUNG im Video. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Service im Video Über rote Ampel fahren Dann ist der Rotlichtverstoß legal

!--endfragment-->!--startfragment-->

Auch interessant: