Ob Camping, Festivals oder Grillabend im Schrebergarten – es gibt immer einen Grund, Strom auch draußen zu benötigen. Eine tragbare Powerstation bietet diesen. Und davon eine Menge! Am Black Friday kosten die sonst recht teuren Boxen nun nur noch einen Bruchteil des Normalpreises! Die besten Angebote hier.

"Eine tragbare Powerstation? Wofür braucht man denn sowas!" Solche Sätze hört man häufiger, wenn das Thema aufkommt. Auf den ersten Blick wirken die großen Kasten überflüssig und schwer. Doch alle, die häufiger mit dem Zelt (so sicher mit dem Zelt campen) anstelle des vollausgebauten Campingbusses samt Solaranlage auf dem Dach verreisen oder der Star auf dem Festival-Campingplatz möchten, weil die Box gleich fünf leere Smartphones auf einmal mit Strom versorgen kann, sollten nun genauer hinhören. Am Black Friday kosten die großen Stromspeicher zum Teil nur noch die Hälfte! Wo sich sparen lässt, verraten wir hier.

Tragbare Powerstations: Bis zu 46 % Rabatt am Black Friday

Anker Solix C1000 mit 1056 Wh

Den Black-Friday-Vogel hat die Anker Solix C1000 abgeschossen: Die Powerstation des Powerbank-Profis kostet am Shopping-Spektakel Ende November nur noch knapp die Hälfte des Normalpreises. Mit ganzen 46 Prozent Rabatt kostet das tragbare Kraftpaket nun nur noch knapp 650 Euro – da lassen sich die zwei bis drei Tage Wartezeit bis zum Versand verkraften. Der langlebige Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) hält bis zu 1056 Wh an Stromreserven parat. Wer beim Camping autark sein möchte, kann sich auch ein Solarpanel mitbestellen – das Sonnenstrom-Set ist ebenfalls um 46 Prozent im Preis reduziert!

Bluetti EB3A mit 268 Wh

Wer deutlich weniger Saft benötigt, kommt mit der Bluetti EB3A deutlich günstiger weg – und spart am Black Friday nochmals weitere 45 Prozent beim Kauf. Ihr LiFePO4-Akku fasst 268 Wh an Strom, was immerhin für vier ganze Laptop-Ladungen genügt. Sie lässt sich jedoch – wie auch die Anker-Powerstation – per Solarstrom auch auf den entlegendsten Campingplätzen wieder mit Strom aufladen.

DJI Power 1000 mit 1024 Wh

Mit bis zu 35 Prozent Rabatt lockt die DJI Power 1000 mit 1024 Wh Camper:innen und Festival-Fans am Black Friday hervor. Der Name kommt einem bekannt vor? Richtig! Denn bei dieser Powerstation – hier übrigens unser ausführlicher Einzeltest zur DJI-Powerstation – handelt es sich um den ersten Stromspeicher des Drohnen-Spezialisten. Daher hat die Box auch einen besonderen Anschluss zum Schnellladen von DJI-Drohnen an Bord. Laden per Solarstrom beherrscht der tragbare Akku über diese Spezial-Steckdose mit dem richtigen Kabel aber genauso gut, weshalb man nicht Drohnen-Pilot:in sein muss, um mit der Power 1000 glücklich zu werden.

Aferiy AF-P210-DE2400 mit 2048 Wh

Die Box für Stromhungrige versteckt sich hinter dem Namen Aferiy AF-P210-DE2400. Denn ihr LiFePO4-Akku fasst sagenhafte 2048 Wh. Mit 2400 W Ausgangsleistung schreckt sie auch vor energiehungrigen Elektrogeräten nicht so schnell zurück. Am Black Friday wird das Kapazitäts-Monster mit 34 Prozent Rabatt angeboten – und kostet damit nur noch schmale 850 Euro. Mit 22 kg Gewicht ist sie natürlich kein Leichtgewicht.

Weitere Powerstation-Angebote am Black Friday

Diese Angebote sollte man in der Black Week nicht verpassen:

