Black Friday: Testsieger-Campinglampe 39 % günstiger Das kostet unser Campinglampen-Testsieger in der Black Week

Die Brennenstuhl-Campinglampe ist in der Black Week stark im Preis reduziert.

Im Vergleichstest der AUTO ZEITUNG ließ die LED-Campinglampe von Brennenstuhl die gesamte Konkurrenz hinter sich. In fast allen Test-Disziplinen ging sie mit leuchtendem Beispiel voran. In der Black Week gibt es sie jetzt um fast 40 Prozent günstiger!

Brennenstuhl-LED-Lampe: Unser Testsieger zum Black-Friday-Preis

Als klare Siegerin im Praxistest der AUTO ZEITUNG ist die Campinglampe von Brennenstuhl über so gut wie jeden Zweifel erhaben: Unsere Produkttest-Redaktion überzeugte sie beim Praxisvergleichstest im August 2024 durch die Verwendung von wertigen Naturmaterialien wie Bambus oder Hanf und einer langen Leuchtdauer von 13,5 Stunden. Vor allem aber spendet sie warmes gemütliches Licht. Die Lichtstärke lässt sich mittels des Drehschalters im Lampensockel gut dosieren. Auch die Lichttemperatur ist variabel einstellbar.

Dadurch sichert sich die Brennenstuhl-Campinglaterne nicht nur den Gesamtsieg in unserem Vergleichstest von insgesamt neuen Campinglampen. Ihre Vielseitigkeit macht sie auch zur ersten Wahl für alle Campingfans, die am Ende eines langen Outdoor-Tages nach Einbruch der Dunkelheit noch ein paar schöne Stunden im Zelt, im Wohnmobil oder im Wohnwagen verbringen wollen. In der Black-Friday-Woche 2024 wird die Brennenstuhl-LED-Lampe jetzt mit 39 Prozent Rabatt zu einem Preis von unter 30 Euro angeboten!

