Zur Black Week bis zu 41 % bei Tamiya-Autos sparen

Der Black Friday 2024 bietet Modellbau-Fans viele Möglichkeiten bei Tamiya-Autos zu sparen. Schon jetzt locken viele Händler locken während der Black Week mit Rabatten. Welche Deals sind am besten? Das verraten wir hier.

Der Black Friday 2024 steht vor der Tür und lockt am 29. November wieder mit zahlreichen Schnäppchen. Von Elektronik bis Spielwaren – an diesem Tag kommen Shopping-Fans voll auf ihre Kosten. Viele Händler starten bereits vorab in die Black Week und haben Tamiya-Autos und Zubehör stark reduziert. Wir zeigen, wo man die besten Deals findet und welche Modelle besonders lohnenswert sind!

​Tamiya-Angebote am Black Friday 2024 – Top-Deals im Check

Tamiya Mercedes AMG GT3

Der einsteigerfreundliche Bausatz des Tamiya Mercedes AMG GT3 ist im Maßstab 1:24 erhältlich. Zur Black Week gibt es bei Amazon einen Rabatt von 32 Prozent auf das Modell.



Tamiya The Hornet

Besonders gut für Fahrten im Offroad-Gelände eignen sich die Buggys von Tamiya. Das Modell "The Hornet" ist aktuell um 26 Prozent reduziert. Mit seinen Rillenreifen und Pin-Spikereifen kommt er auch auf unebenen Flächen voran. Das Modell kommt im Maßstab 1:10.



Tamiya Ford Escort MkII

Im Maßstab 1:10 ist der Ford Escort MkII von Tamiya zu haben. Das Modell verfügt über Anbauteile, wie Rammer, Seitenspiegel und Nebelscheinwerfer sowie eine schlagfeste Polycarbonat Karosserie. Zur Black Week kann man bei dem Bausatz ganze 41 Prozent sparen.



Tamiya Toyota Supra

Der Toyota Supra von Tamiya ist ein günstiges Set für alle Einsteiger:innen. Beim Aufbau kann man mit vielen Teilen einige Details des Originalfahrzeugs entdecken. Aktuell gibt es einen Rabatt von 27 Prozent. Das Modell kommt im Maßstab 1:24.



Tamiya-Zubehör zum Black Friday im Sale

Der Aufbau eines Tamiya-Autos bringt viel Spaß und Freude auch in der Winterzeit. Doch um die Modelle zusammenzubauen, benötigt man unter anderem zusätzliches Werkzeug, Klebstoff und Dekoration wie Sticker oder Farben. Viele Tamiya-Bausätze können außerdem ferngesteuert werden. Dazu ist aber eine extra Fernsteuerung notwendig. Einige empfehlenswerte Schnäppchen für RC-Zubehör zeigen wir hier:

Weitere empfehlenswerte Angebote auf Tamiya-Autos

Diese Deals sollte man nicht verpassen: