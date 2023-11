Schnelle DIY-Pannenhilfe bei schwacher Batterie? Mit einer Starthilfe-Powerbank ist das möglich. Am Black Friday lässt sich beim Kauf der praktischen Starter auch noch ordentlich sparen. Wir zeigen die besten Deals.

Das Licht über Nacht vergessen? Zu viele Kurzstrecken gefahren? Eine altersschwache Batterie? Startprobleme kennen viele Fahrer:innen älterer Autos – besonders jetzt, wenn elektrische Verbraucher wie Heckscheibenheizungen, Sitzheizungen, Klimaanlagen und Scheinwerfer wieder länger und häufiger laufen, als in den warmen Sommermonaten. Wer nicht auf freundliche Nachbar:innen oder Pannenhelfer:innen angewiesen sein möchte, kann mit einer Starthilfe-Powerbank das Fahrzeug auch selbst wieder in Gang bekommen. Praktisch, wenn sich auch noch am Black Friday mit den passenden Geräten ordentlich sparen lässt.

Besonders viel lässt sich mit der Starthilfe-Powerbank von BuTure sparen. Diese ist nämlich am Black Friday ganze 45 Prozent günstiger und kostet nun nur noch knapp 72 Euro. Die Powerbank soll Benziner mit bis zu acht und Diesel mit maximal 8,5 Litern Hubraum wiederbeleben. Daneben bietet die Powerbank auch einen Luftkompressor, mit dem auch die Reifen schnell wieder befüllt sind.

Deals auf Starthilfe-Powerbanks am Black Friday entdecken

Wer auf der Suche nach einer Starhilfe-Powerbank ist, sollte genau jetzt zugreifen! Zum Black Friday 2023 sind viele der praktischen Pannenhelfer stark reduziert. Diese Angebote lohnen sich:

Asperx 1500A Powerbank

Mit einem Rabatt von 38 Prozent lockt die Starthilfe von Asperx. Das Gerät soll für nahezu alle 12V-Fahrzeuge mit einem Hubraum bis 5,5 (Diesel) oder 7,0 (Benzin) Litern ausreichen. Daneben bietet der Starter-Booster auch USB-Ausgänge zum Laden kleiner Elektrogeräte und eine LED-Taschenlampe.

Flylinktech Starthilfe-Powerbank

Bis zu 44 Prozent lassen sich zum Black Friday auf die tragbare Auto-Starthilfe von Flylinktech sparen. Die Powerbank bietet einen Akku mit 13.200 mAh-Akkukapazität und soll dank Spitzenstrom von 1500A auch Motoren bis sechs (Benzin), beziehungsweise fünf Liter (Diesel) starten können. Auch als Powerbank für Kleingeräte mit USB-Kabel verwendbar.

Grepro 3000A Starthilfe-Powerbank

Der besonders leistungsstarke Starthilfe-Booster von Grepro ist in der Black Friday Week ebenfalls stark reduziert. Das Gerät mit bis zu 3000A kostet nun nur noch 60 Euro – das sind immerhin 40 Prozent weniger als üblich. Dafür bekommt man eine Powerbank für Autos mit bis zu Neun-Liter-Benzinern oder einem bis zu sieben Liter großem Dieselmotor.

Auch bei diesen Powerbanks am Black Friday sparen

