Die heißesten Black-Friday-Deals bei Sitzheizungen

Angebote bei eBay

Sitzheizungen zum Nachrüsten mit Rabatt: Das sind die Top-Deals der Black Week

Universelle Sitzauflage von WeKit

Perfekte Passform für so gut wie jeden Autositz und eine in drei Stufen regelbare Heizleistung verspricht die Autositzauflage von WeKit in Sportoptik, auf die es zur Black Week 20 Prozent Rabatt gibt. Die Sitzheizung wird an den 12-V-Zigarettenanzünder angeschlossen wird. Steuern lässt sich die Heizelektrik über einen zentralen verschiedenfarbigen "Power"-Knopf auf Höhe der linken Schulter, über den sich der jeweilige Modus wechseln lässt. Damit während der Fahrt buchstäblich nichts anbrennt, gibt es eine Abschaltautomatik. Der rutschfeste Gummiboden erhöht die Stabilität des Ledersitzbezugs und soll so für eine allzeit sichere und warme Fahrt sorgen.



Snailax-Massagesitzauflage mit Wärmefunktion

Maximale Entspannung während der Fahrt verheißt die Snailax-Massagesitzauflage, die es vorm und am Black Friday mit 20 Prozent Rabatt zu kaufen gibt. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Rotlicht-Wärmefunktion. Damit, so verspricht der Hersteller und so bestätigten viele Nutzer:innen im Netz, können muskuläre Beschwerden im Rückenbereich wirksam gelindert werden. Außerdem soll die Blutzirkulation beim Sitzen während der Fahrt verbessert werden. Ein 220-V-Netzadapter für die heimische Steckdose ermöglicht es, die Auflage auch nach der Ankunft zu Hause mitzunehmen und zum Beispiel den Fernsehsessel damit zu bestücken.



Kingleting Sitzkissen

Das Besondere am Kingleting Sitzkissen, auf das es zum Black Friday ebenfalls 20 Prozent Rabatt gibt, ist. dass es über einen integrierten Drucksensor verfügt. Dieser erkennt, ob jemand auf dem Kissen, das aus mattschwarzem gelochtem Kunstleder besteht, Platz genommen hat oder aufsteht. Ist diese der Fall, schaltet es sich ein beziehungsweise aus. Das funktioniert, so auch die Erfahrung aus dem Praxis-Check unserer Redaktion im Alltag gut. Über einen Druckschalter zwischen den Knien kann man das Zuschalten auch manuell erledigen. Die Auflage passt universell auf die meisten gängigen Autositze. Über einen 12-V-Adapter ist sie leicht ans Bordstromnetz anschließbar. Sie erreicht eine Maximaltemperatur von 60 Grad. Die Heizleistung und -geschwindigkeit dürfte ausreichen für so gut wie alle Winterwetterlagen: Der Hersteller verspricht, dass bereits nach einer Minute die Wunschtemperatur erreicht ist.