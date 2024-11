Getestete Solar-Rückfahrkamera im Angebot

Auf Rückfahrkamers zum Nachrüsten gibt es zur Black Week große Rabatte. Doch welche Angebote lohnen sich wirklich? Die besten Deals zeigt die AUTO ZEITUNG hier!

20 Prozent auf getestete Rückfahrkamera sparen

Kein Bohren, keine Verdrahtung – die einfache, schnelle Installation der Auto-Vox Solar-Rückfahrkamera überzeugt. Der Monitor haftet per Saugnapf auch auf dem Kunststoff des Dashboards. Das einzige Kabel dient der Energieversorgung des Monitors – und diese bezieht er aus dem Zigarettenanzünder. Die Rückfahrkamera wird dagegen von Sonnenlicht gespeist. Dazu befindet sich unter dem Kennzeichen ein Solarpanel. Über dem Heck-Kennzeichen wird die Kamera – wie das Solarpanel mit doppelseitigem und stark haftendem Marken-Klebestreifen – befestigt. Die Justierung klappte bei unserem Test auf Anhieb – so wie auch die Paarung der Aufnahmetechnik mit dem Wiedergabe-Monitor im Auto. Die Bild-Darstellung auf dem 5,0-Zoll-Display ist für den Einsatzzweck völlig ausreichend. Die farbigen Entfernungs-Markierungen lassen sich hier recht gut einstellen und funktionieren sogar als brauchbare Orientierungshilfe. Am Black Friday senkt Amazon den Preis um 20 Prozent.

Brauchbarer Rückblick

Schnelle Installation Nachteile Pixeliges Display

Schwache Farben

Urvolax Solar-Rückfahrkamera

Eine einfache Installation verspricht ebenfalls die Urvolax Solar-Rückfahrkamera. Der 4800 mAh starke Akku wird per Solarpanel aufgeladen während die Kamera mit einer Qualität von 1080 P das Bild auf den Monitor überträgt. Am Black Friday ist die Rückfahrkamera bei Amazon um 45 Prozent reduziert.

Foxpark Solar-Rückfahrkamera

Die Foxpark Solar-Rückfahrkamera überträgt das 1080 P starke Bild an einen fünf Zoll großen LCD-Bildschirm nach vorne ins Cockpit. Ebenfalls wie das vorangegangene Modell ist die Kamera IP69K gegen Spritzwasser und Staub geschützt. 15 Prozent gewährt der Versandriese am Black Friday.

