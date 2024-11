Heiße Black-Friday-Rabatte auf Heizgebläse fürs Auto

Der Winter steht vor der Tür und die Temperaturen sinken – ein frostfreies, warmes Auto wird jetzt unverzichtbar. Passend dazu sind Heizlüfter fürs Auto zum Black Friday stark vergünstigt. Doch welche Angebote sind wirklich überzeugend? Die AUTO ZEITUNG stellt die spannendsten Deals vor.

Am Black Friday (29. November 2024) locken viele Online-Händler mit deutlichen Preisnachlässen. Auch Auto-Heizlüfter gehören zu den stark reduzierten Produkten. Wir haben eine Auswahl besonders lohnender Angebote im Überblick zusammengestellt.

​Black Friday 2024: Top-Angebote für Heizlüfter

Rowenta SO2320 Instant Comfort Compact Heizlüfter

Ein Top-Deal zum Black Friday ist das Angebot auf den kompakten Heizlüfter von Rowenta. Das Modell verfügt über eine Leistung von 2000 W und bietet zwei verschiedene Leistungsstufen. Dank seiner geringen Größe (Maße: 27,2 cm Höhe, 18,2 cm Breite) kann er bequem im Auto transportiert oder zum Beispiel auch am Schreibtisch platziert werden. Bei Amazon gibt es aktuell einen Rabatt von 28 Prozent auf den Heizlüfter. Für den Anschluss am Zigarettenanzünder wird ein passender Adapter benötigt.



De'Longhi Capsule Desk Keramik-Heizlüfter

Von De'Longhi gibt es einen hochwertigen Keramik-Heizlüfter am Black Friday im Angebot. Der Mini-Schnellheizer (Maße: 17,5 cm Breite, 10 cm Tiefe, 15 cm Höhe) kommt mit einem ausrichtbarem Gitter, sodass die Wärme immer dort hinkommt, wo man sie gerade am meisten braucht. Für die nötige Sicherheit ist im Heizlüfter ein Sicherheitsthermostat eingebaut. Lautstärke: Nur 39 dB! Immerhin 15 Prozent ist der Lüfter bei Amazon reduziert. Wenn man den Heizlüfter über den Zigarettenanzünder anschließen möchte, braucht zusätzlich allerdings einen entsprechenden Adapter.



Showvigor-Autoheizung

Damit es im Auto auch im tiefsten Winter schön warm wird, empfehlen wir die Autoheizung von Showvigor. Diese lässt sich ohne Adapter einfach am Zigarettenanzünder anschließen. Die Halterung ist schwenkbar, sodass die warme Luft in die gewünschte Richtung bläst. Bei Amazon ist die Autoheizung am Black Friday 2024 um 26 Prozent reduziert.



Brandson-Heizlüfter

Vom Hersteller Branson gibt es eine kompakte Innenraumheizung, die einfach auf dem Armaturenbrett befestigt werden kann. Das Gebläse verfügt über 1000 W sowie einen automatischen Überhitzungsschutz für die nötige Sicherheit. Aktuell gibt es bei Amazon einen Rabatt von 15 Prozent. Ebenfalls reduziert ist auch der Branson-Heizlüfter mit 2000 W. Hier gewährt der Online-Händler am Black Friday ebenfalls 15 Prozent Preisnachlass. Bei beiden Geräten wird ein Adapter benötigt, um sie über den Zigarettenanzünder mit Strom zu versorgen.



Homoyoyo 12-V-Autoheizgebläse

Die kleine Autoheizung von Homoyoyo lässt sich über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgen. Das Gerät kann als Autolüfter, Heizung und Defroster für die Autoscheiben verwendet werden. Für den Sommer verfügt der Lüfter über eine kühlende Funktion. Aktuell gibt es hier einen Rabatt von neun Prozent.



Wichtig: Einige Heizlüfter verfügen über keinen direkten Anschluss an den Zigarettenanzünder. Hierfür empfehlen wir den Bestek-Spannungswandler, der am Black Friday 18 Prozent reduziert ist.



