Handyhalter waren nie günstiger

Bei Handyhaltern sollte eigentlich nichts verrutschen. Wenn aber die Preise der Halter in den Keller rauschen, wird sich niemand beklagen. Einige Handyhalter sind während der Black Week glatt um ein Drittel billiger zu haben. Wir stellen sie vor.

Smartphones liegen im Auto zumeist nicht nur herum, sondern dienen als Telefon, Navigations- oder Infotainment-Gerät. Deshalb brauchen sie eine ordentliche Halterung. Falls die nicht schon ab Werk mitgeliefert wurde, bieten sich Nachrüsthalter mit Saugnapf für die Windschutzscheibe oder mit Krallen für die Lüftungsgitter an. Wir haben sie gründlich getestet und die meisten mit "Gut" oder "Befriedigend" bewertet. Die billigsten Handyhalter sind im Normalfall schon für kleines Geld zu haben. Während der Black Week gibt es einige sogar für ganz kleines Geld. Wir haben die besten Angebote!

Es ist wieder soweit: Mit dem Black Friday steht das Shopping Event des Jahres vor der Tür. Mit den besten Rabatten bei Amazon richtig Geld sparen – vom 21. November bis 2. Dezember.

Und hier geht es zu den besten Preis-Empfehlungen direkt von der Redaktion der AUTO ZEITUNG!

Hier die besten Angebote entdecken:

Getestete Handyhalter um bis zu 33 Prozent reduziert

Beikell Auto-Handyhalter

Der Saugfuß des Handyhalters von Beikell mag ein bisschen klobig sein, aber hält so fest an der Windschutzscheibe, dass ihn nichts erschüttern kann. Darüber hinaus hat er einen großen Verstellbereich und hält auch dicke Handys bombensicher. Dafür bekam er im Test ein glattes "Gut". Und jetzt gibt es ihn schon für unter zehn Euro!

Joyroom Qi Auto-Handyhalter mit Ladefunktion

Der Handyhalter Joyroom Qi sieht nicht nur schick aus, sondern hat auch Talent. Mit den Krallen hält er solide am Lüftungsgitter. Auch das Einsetzen des Smartphones geht leicht von der Hand, denn der Joyroom klemmt es bei Annäherung von allein ein. Dazu lädt er es induktiv, falls das Smartphone dies erlaubt. Während der Black Week ist der Preis-/Leistungssieger unseres Vergleichstests sogar noch günstiger zu haben als sonst!

Billiger als mit dem Cindro geht es nicht!

Cindro Auto-Handyhalterung

Billiger als mit dem Cindro-Halter kann man das Handy nur in der Hand halten, und das ist beim Fahren verboten. Für kaum mehr als sieben Euro – 20 Prozent weniger als sonst – krallt sich der schwarze Halter fest an Luftausströmer und verbeißt sich auch in großen Smartphones. Sein nicht sehr wertiges Erscheinungsbild lässt sich da glatt verschmerzen.

Bluekar Auto-Handyhalterung

Der Handyhalter von Blukar hält, was er verspricht: ein Handy, das ruhig auch eine Nummer größer ausfallen darf, und sehr sicher an der Windschutzscheibe, dank eines Saugnapfes, der weder Kopfsteinpflaster noch Schlaglöcher fürchtet. Dafür bekam er in unserem Test die Note "Gut". Im Augenblick gibt es ihn mit 31 Prozent Preisnachlass!

UGreen Auto-Handyhalterung

Der Handyhalter von UGreen nutzt das Eigengewicht des Smartphones, um das Gerät senkrecht stehend einzuklemmen. Das funktioniert sehr einfach, selbst mit größeren Handys. Die Montage am Lüftungsgitter geht ebenfalls leicht von der Hand. Sein ohnehin niedriger Preis ist während der Black Week zudem noch um 32 Prozent reduziert.

Lamicall Auto-Handyhalterung

Kleiner und diskreter als der Lamicall kann ein Handyhalter kaum sein. Auch die Montage am Luftausströmer und die Bedienung sind extrem einfach. Dazu braucht es keine Bedienungsanleitung. Bei Amazon gibt es den kleinen Halter derzeit für ein Drittel unter dem Normalpreis, für unter zehn Euro!

Bis zu 36 Prozent Rabatt auf alternative Handyhalter

Miracase Saugnapf-Handyhalterung

Zur Black Week um ganze 36 Prozent im Preis reduziert, verspricht der Saughalter von Miracase exzellenten Halt auch für Smartphones mit bis zu sieben Zoll Bildschirmgröße. Die Halterung soll sich an der Windschutzscheibe und sogar den meisten Armaturenbrettern festsaugen.

ESR Magnet-Handyhalterung

Der kleine Halter von ESR setzt auf die Kraft seines Magneten, um das (magnetische) Smartphone zu fixieren. Dabei saugt sich der kleine Handyhalter selbst per Saugnapf an planen Flächen oder per Kralle am Luftausströmer fest. Zum Black Friday gibt es diese sehr flexible Halterung zum Aktionspreis.

Diese Angebote sollte man in der Black Week nicht verpassen:

