Needit hat zur Black Week mega Angebote für elektrische Parkscheiben und Blitzerwarner. Hier gibt es alle Details zu dem Hersteller und den unschlagbaren Angeboten.

Needit ist ein dänisches Unternehmen, aber schon längst außerhalb ihres Landes bekannt. Durch die Kfz-Produkte des Herstellers sparen viele Menschen täglich Geld und Zeit. Und vor allem ersparen sie sich auch viel Ärger. Die Gadgets von Needit sind darüber hinaus auf dem neuesten Stand der Technik und haben ein modernes Design.

Die Highlight Produkte zum Black Friday

Needit Park Lite: Die vollautomatsche Parkscheibe

Die Park Lite ist eine batteriebetriebene Parkscheibe, die sich einfach an der Frontscheibe des Fahrzeuges anbringen lässt. Der automatische Sensor reagiert bei jedem Stillstand, der länger als 20 Sekunden dauert, und stellt automatisch die Ankunftszeit ein, welche auf die nächste halbe Stunde aufgerundet wird. Wenn sich das Auto wieder bewegt, wird die Anzeige wieder zurückgesetzt. Es wird empfohlen, die Parkscheibe auf der Beifahrerseite der Frontscheibe anzubringen, damit sie nicht im Sichtfeld liegt und vom Straßenrand abgelesen werden kann. Die Park Lite wird zusammen mit Klebepads und einem Reinigungstuch für die perfekte Montage geliefert. Sie ist in den Farben Schwarz und Blau erhältlich.

Der Drive One Blitzerwarner: Schluss mit den Bußgeldern!

Mit dem Drive One ist eine entspannte Fahrt gesichert, denn er warnt in Echtzeit vor allen Blitzern auf der Strecke. Zusätzlich informiert das Gerät über Gefahrenstellen und Unfälle. Der Drive One ist absolut zuverlässig, einfach zu bedienen und verbindet sich nach einer einmaligen Anmeldung automatisch mit der App auf dem Handy. Zudem entstehen bei diesem Blitzerwarner keine zusätzlichen Kosten durch ein Abo, oder Kosten für die App. Durch die Einträge der Community und den Daten von Blitzer.de werden die Informationen ständig aktualisiert.

Weitere Parkuhren von Needit

Sollte die Parkt Lite noch nicht die richtige Parkuhr sein, dann hat Needit noch viele weitere Alternativen und qualitativ hochwertige Parkuhren im Angebot.

Sind Needit-Parkscheiben offiziell zugelassen?

Die Parkscheiben der Marke Needit sind offiziell durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung unter Verweis auf Verordnung Nr. 219 in Deutschland zugelassen. Somit müssen sie von Kontrolleur:innen in Deutschland akzeptiert werden. Mit dem Kauf einer Needit-Parkscheibe bekommt man die offizielle Zulassung per E-Mail zugeschickt. Eine zugelassene elektronische Parkscheibe, die in einem Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen angebracht ist, darf außerdem in der gesamten EU verwendet werden.

