Schwarzes Gold mit Black-Friday-Rabatten

Bei Schmierstoffen sparen? Keine Gute Idee – außer es ist Black Friday! Denn auch Motoröle sind am Shopping-Spektakel kurz vor Weihnachten stark im Preis gesunken. Wir zeigen, wo es das schwarze Gold zum Kampfpreis gibt!

Jedes Auto mit Verbrennungsmotor braucht Öl. Es kühlt, schmiert und reinigt zugleich – und muss stets in der korrekten Zusammensetzung und mit passender Viskosität in den Motor! Ziemlich viele Aufgaben, die das Mittelchen zu erledigen hat. Sparen kann da teure Folgen haben. Doch wie gut, dass am Black Friday auch schwarzes Gold zum Dumpingpreis verhökert wird. Welche Marken-Öle mit besonders hohen Rabatten locken, verraten wir hier.

Öle an Black Friday: Bis zu 47 % sparen

Castrol-Motoröle im Angebot

Mit bis zu 47 Prozent Rabatt lässt sich bei Castrol-Motorölen am Black Friday am meisten sparen. Die größten Rabatte auf Castrol-Motoröle:

Liqui-Moly-Motoröle im Angebot

Bei Liqui Moly kommen nicht nur Pkw-Halter:innen auf ihre Kosten. Der Schmiermittel-Hersteller hat auch Zweitakt-Öl oder Motorrad-Öl am Black Friday um bis zu 41 Prozent im Preis gesenkt. Die größten Rabatte auf Liqui Moly-Motoröle:

Mobil-Motoröle im Angebot

Auch bei Ölen von Mobil ist das Sparpotenzial hoch: Bis zu 29 Prozent Rabatt sind auf diverse Sorten drin. Die größten Rabatte auf Mobil-Motoröle:

Eurolub-Motoröle im Angebot

Mit 35 Prozent Rabatt fallen auch bei Eurolub die Preise am Black Friday deutlich. Die größten Rabatte auf Eurolub-Motoröle:

Weitere Öle und Öladditive am Black Friday im Angebot

Diese Angebote sollte man in der Black Week nicht verpassen:

