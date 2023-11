Zur Black Week 2023 gibt es einige attraktive Angebote für mobile Wallboxen. Die besten Schnäppchen zeigen wir in der Übersicht.

Es ist wieder soweit: Mit dem Black Friday steht das Shopping-Event des Jahres vor der Tür. Am 24. November kann man bei zahlreichen Händlern wieder ordentlich sparen. Doch schon vorab ist es möglich, sich das eine oder andere Schnäppchen zu sichern. Der Online-Händler Amazon startet seine Rabatt-Aktion bereits am 17. November mit der Black Week.

Hinweis: Wenn du vom 17. bis 27. November ein "Black Friday Deal Angebot" auf der Seite des Versandriesen wahrnimmst, welches gleichzeitig auch von Amazon verkauft wird und dessen Preis vor dem 4. Dezember um 23:59 Uhr weiter sinkt, wird dir automatisch die Differenz erstattet!

DIE HIGHLIGHT-PRODUKTE ZUM BLACK FRIDAY

Teskee Tragbare Wallbox mit Tragetasche

Eine schnelle und stabile Ladung verspricht der Hersteller Teskee mit einer tragbaren Wallbox (6 m lang, 11kW max. Ladeleistung und 3-Phasig). Zum Start der Black Week ist die Wallbox auf Amazon um 20 Prozent reduziert.

Boostech Mobile Wallbox

Zu empfehlen ist auch die mobile Wallbox von Boostech. Diese ist mit den meisten Autos auf dem Markt kompatibel. Aktuell ist das Produkt um 11 Prozent reduziert und damit 50 Euro günstiger als im normalen Verkauf.

Juice Booster 2 Traveller Set

Um momentan 27 Prozent reduziert ist die mobile Wallbox Juice booster 2 Traveller Set. Dank den Adaptersteckern mit automatischer Leistungserkennung kann das E-Auto an jeder Haushalts-/Industriesteckdose weltweit geladen werden.

EIDYBOX Mobile Wallbox

Ebenfalls werden die 20 Prozent Rabatt von der mobilen Wallbox von Eidybox geknackt. Die Box verfügt über eine Schnellladung mit 11 kW und einen IEC 62196-2 Stecker.

Keruida Typ 2 Ladekabel Schuko

Das tragbare Typ 2 EV-Ladegerät verfügt über eine Kabellänge von 8 m, einen LED-Bildschirm und ist wasserdicht. Aktuell um 25 Prozent auf knapp 150 Euro reduziert.

Juice Booster 3 air Basic Set

Die teuerste Empfehlung in unserer Übersicht ist das Juice Booster 3 air basic Set. Dafür verfügt sie über eine App-Anbindung und ist mit bis zu 11 kW überall unterwegs einsetzbar. Bei Amazon ist die Wallbox derzeit um 22 Prozent reduziert.

Green Cell "Habu" Mobiles Ladegerät

Momentan für 33 Prozent weniger gibt es die mobile Wallbox von Green Cell. Das Habu ist ein EV-mobiles Ladegerät, hat 11 kW Leistung und besitzt ein LCD-Display.

