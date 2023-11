Wer mit dem Auto liegenbleibt, ist auf schnelle Hilfe angewiesen, um weiterfahren zu können. Damit nicht umgehend der Abschleppdienst gerufen werden muss, ist an dieser Stelle die Mitnahme der passenden Ausrüstung empfehlenswert. Diese Pannentasche gibt es aktuell zu einem guten Preis.

Auf dem Weg in den Urlaub – oder nur zur Arbeit – verlässt einen gelegentlich das Glück und das Auto streikt. Die Ursache dafür kann unterschiedlicher Natur sein: Laut Pannenstatistik des ADAC aus dem Jahr 2023 werden die meisten Zwangspausen durch folgende Bestandteile ausgelöst:

Batterie (43,2 Prozent)

Motor (23,8 Prozent)

Generator, Anlasser, Bordnetz, Beleuchtung (10,4 Prozent)

Reifen (8,4 Prozent)

Schlüssel, Schlösser, Wegfahrsperre (7,2 Prozent)

Das Gute: Viele der hier aufgelisteten Zwischenfälle können in Eigenregie beseitigt werden. Dazu braucht es lediglich ein wenig handwerkliches Geschick, sowie die passende Kfz-Pannentasche.

Am Black Friday für den Pannenfall vorsorgen

Bei der Sicherheit soll man bekanntermaßen nicht sparen. Das gilt zumindest für die Qualität. Am Black Friday sind hochwertige und zuverlässige Pannenhelfer und Verbandtaschen stark im Preis gesenkt, ohne Nachteile bei Zulässigkeit oder Funktion. Hier sind unsere Favoriten-Deals, die immer im Auto dabei sein sollten:

Helfer bei Batterieproblemen: Black Friday-Deals

Laut ADAC-Pannenstatistik sind die meisten Hilferufe auf eine gewschächte Starterbatterie zurückzuführen. Hier helfen die klassischen Starthilfekabel. In der Black Friday Week lässt sich zum Beispiel beim Kauf der Sicherheits-Starthilfekabel von AEG sparen. Sie kosten rabattiert nur noch knappe 23 Euro.



Die Starthilfekabel von Einhell sind zwar kein "Black Friday Deal"-Angebot, dafür aber mit 42 Prozent Rabatt nochmals günstiger.



Während für die Benutzung von Starthilfekabeln ein zweites Auto benötigt wird, bietet eine Starthilfe-Powerbank schnelle Hilfe zur Selbsthilfe. Unser Tipp: Die Topdon JS1200 für schlanke 76 Euro im Black Week-Angebot. Die Leistung genügt für die meisten Pkw-Batterien und -Motorgrößen aus und ist handlich genug, um im Auto einen Platz zu finden, ohne viel Stauraum einzunehmen.



Black Week: Reduzierte Reifenreparatur

Auch Reifenpannen gehören zu den Ärgernissen, die sich zumindest in Gefahrensituationen schnell selbst beheben lassen – zumindest um das Fahrzeug etwa sicher von der Autobahn fahren zu können. Das TR2000 Tire Repair Kit für Autos von Maxtools sorgt schnell für einen vorübergehend geflickten Reifen – und ist am Black Friday um 18 Prozent im Preis gesenkt. Das Set beinhaltet einen Kompressor, der per Zigarettenanzünder betrieben wird sowie eine Flasche Reifendichtmittel.

Günstiger und einfacher aufgebaut ist dagegen das Reifendicht-Spray von Nigrin, das am Black Friday nur noch 8,50 Euro kostet. Die Sprühflasche soll kleine Beschädigungen (bis 3 mm) in Sekunden verschließen, der Inhalt (500 ml) soll für einen Pkw-Reifen bis 16 Zoll Größe ausreichen.



Pannenhelfer: Black Friday-Angebote

Auch das passende Werkzeug kann unterwegs in der ein oder anderen Situation durchaus helfen. Brüder Mannesmann bietet eine 65-teilige Werkzeugtasche mit allem, was für schnelles Arbeiten am Fahrzeug benötigt wird. Damit alles nicht lose im Kofferaum herumfliegt, sorgt ein Kofferraum-Organizer für Ordnung und Sicherheit an Bord. Diese faltbare Box von Heldenwerk nimmt nur wenig Platz ein und kostet in der Black Week ganze 35 Prozent weniger als noch vor den Shoppingtagen.



Verbandtasche am Black Friday: 23 Prozent sparen

Ist die Verbandtasche im Auto abgelaufen gilt: Schnell handeln! Wie praktisch, dass die Kombitasche von Heldenwerk mit Erste-Hilfe-Tasche, Warndreieck und Warnwesten am Black Friday um 19 Prozent reduziert ist. Die Tasche erfüllt die aktuellen Normen und kommt voll ausgestattet.



Für einige Euro weniger gibt es auch nur die Verbandtasche – sie ist sogar um ganze 23 Prozent im Preis gesenkt.

Kfz-Pannentasche: 45 Prozent bei Aldi sparen

Discounter Aldi ist nicht nur für Lebensmittel bekannt, sondern hat mittlerweile ein spartenübergreifendes, umfangreiches Sortiment verschiedenster Gebrauchsgüter online auf Lager. Die Kfz-Pannentasche von Brüder Mannesmann ist nicht nur stark rabattiert, sondern kann entscheidend sein, falls das Auto mal nicht mehr fahrtüchtig ist. Aktuell spart man 45 Prozent beim Kauf der praktischen Notfall-Tasche.

So liegen dem Set, welches außerdem eine zweijährige Garantie umfasst, diese Inhalte bei:

Werkzeug-Set

Abschleppseil

Luftkompressor mit Manometer

Starthilfekabel

LED-Warnleuchte

Kniematte

Handschuhe

Regenponcho

Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Daher besser zugreifen, bevor es zu spät ist!

Welche Sicherheitsausrüsung gehört ins Auto?