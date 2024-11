Günstige Dachbox-Alternativen mit Rabatten

Als faltbare Alternative zu Dachkoffern sind Dachtaschen ohnehin schon günstiger als ihre Hartschalen-Konkurrenten. Am Black Friday lässt sich auf Dachtaschen nochmals kräftig sparen. Wir zeigen die besten Rabatte!

In manchen Situationen kommt auch der größte Kofferraum an seine Grenze. Sommerurlaube mit der ganzen Familie? Skiausflüge mit viel Gepäck? Umzüge? Irgendwann reicht der Stauraum nicht mehr. Eine Möglichkeit, um mehr Gepäck mitnehmen zu können sind teure Dachboxen. Doch es geht auch günstiger: Dachtaschen. Sie lassen sich nicht nur bei Nicht-Gebrauch leichter verstauen, sondern kosten in der Regel die Hälfte der Hartschalen-Dachkoffer. Am Black Friday lässt sich noch mehr sparen! Wir zeigen, welche Dachtaschen-Deals sich lohnen.

Dachtaschen mit bis zu 30 % Rabatt

Sailnovo Dachtasche 580 l

Besonders hoch ist das Sparpotenzial bei der Sailnovo Dachtasche mit 580 l Stauraum. Versandriese Amazon gönnt Kund:innen in der Black-Friday-Woche bis zu 30 Prozent Rabatt auf die faltbare Dachbox. Das Obermaterial besteht laut Hersteller aus 1000D-Nylonstoff und soll damit komplett wasserdicht sein. Die Tasche kommt bereits mit Dachhaken zur Befestigung sowie Gepäckgurten.



Xportion Dachtasche 595 l

Die Dachtasche von Xportion kommt bereits im Set mit sechs Türhaken, einem Vorhängeschloss und – wichtig – einer Anti-Rutsch-Matte. Letztere verhindert, dass die knapp 595 l fassende Tasche auf dem Autodach herumrutscht und so Kratzer im Lack hinterlässt. Zudem ist sie auch bei Gefahrensituationen besser vor Verrutschen und Herunterfallen gesichert. Das praktische Komplett-Set gibt es zum Black Friday um 30 Prozent reduziert.

Marretoo Dachtasche 595 l

Mit identisch großen Stauvermögen von 595 l und nahezu gleichem Rabatt von 29 Prozent im Vergleich zur Xportion lässt sich am Black Friday auch auf die Marretoo Dachtasche sparen. Und auch sie kommt nicht alleine: Im Set liegen Türhaken, eine Anti-Rutsch-Matte, zwei Schlösser und Gepäckgurte bei.

Ryomopuey Dachtache 425 l

Etwas kleiner fällt die Dachtasche von Ryomopuey aus. Mit 425 l fasst sie aber dennoch einiges an Gewicht. Am Black Friday kostet die Tasche samt Anti-Rutsch-Matte, Haken und Gurten 20 Prozent weniger als noch vor der Shoppingwoche.

Weitere Black-Friday-Angebote auf Dachtaschen

So werden Dachtaschen befestigt

Dachtaschen werden, wie der Name schon sagt, ähnlich wie Dachboxen auf dem Dach des Autos befestigt und mitgeführt. Doch hier enden meist auch schon die Gemeinsamkeiten. Denn während eine Dachbox immer auf geeigneten Dachgepäckträgern aufliegen muss, sind viele Dachtaschen so konzipiert, dass sie direkt auf dem Dach des Autos aufliegen. Somit ist trotz Kratzergefahr darauf zu achten, dass die Tasche möglichst fest auf das Auto geschnallt wird. Hierfür liegen oft Haken bereit, die an den Dachholmen des Autos zwischen Türe und Blech eingeklemmt werden. Wer eine Dachreling auf dem Auto hat, kann die Tasche mit ausreichend Spanngurten auch daran befestigen. Tipp: Anti-Rusch-Matten schonen den Lack und sorgen für einen stabilen Stand auf dem Blech.

Darauf beim Packen der Dachtasche achten

Bereits beim Packen der Tasche muss auf die maximal zulässige Dachlast des Autos geachtet werden. Um diese nicht zu überschreiten, stellt man das Gepäck, das auf dem Dach mitfahren soll, am besten vorher auf die Waage und addiert die Einzelgewichte. Wichtig: Das Eigengewicht von Dachträgern und -tasche (steht in der Bedienungsanleitung) dabei nicht vergessen! Fast genauso wichtig wie die Gesamtlast ist die Gewichtsverteilung: Die Tasche verlagert den Schwerpunkt des Fahrzeugs nach oben. Das heißt: Ist sie zu schwer, kann sich das negativ auf das Fahrverhalten des Autos auswirken. Auch die Umgebungsbedingungen müssen mehr ins Kalkül gezogen werden als sonst.