Ausverkauf im Campinglampen-Laden zum Black Friday

Campen ohne Licht ist wie Lagerfeuer ohne Rauch: irgendwie schwer vorstellbar! In der Woche vorm Black Friday gibt es Campinglampen mit saftigen Rabatten von teils über 50 Prozent! Hier die besten Black-Week-Angebote für Campinglampen.

Der Black Friday 2024 steht erneut vor der Tür und lockt am 29. November mit zahlreichen Schnäppchen. Auch im Bereich Elektronik kommen Campingfans an diesem Tag voll auf ihre Kosten. Viele Händler und Onlinehshops starten bereits vorab in die Black Week und haben Campinglampen stark reduziert. Wir verraten, wo man die besten Deals findet und welche von uns getesteten Modelle besonders empfehlenswert sind!

​Campinglampen-Angebote am Black Friday 2024 – Top-Deals im Check

Campinglampen gehören zur Grundausstattung bei jedem Outdoorausflug. Allen voran zu nennnen ist da die Brennenstuhl-LED-Campinglampe, die als strahlende Siegerin aus dem Praxis-Vergleichstest der AUTO ZEITUNG vom August 2024 hervorgegangen ist. Sie glänzt mit wertigen Naturmaterialien und einem gut dimmbaren, warmen Licht. In der Black Week ist sie derzeit mit einem Rabatt von 39 Prozent zu einem Preis von unter 30 Euro zu haben!



Aber auch andere Hersteller locken derzeit mit attraktiven Preisnachlässen auf Campinglampen. Etwa auf die LED-Campinglampe LE pro von Lighting Ever. Die robust konstruierte Outdoorleuchte spendet ein außerordentlich helles Licht. Sie hat sich im oben erwähnten Produkttest der AUTO ZEITUNG als sehr langlebig erwiesen und lässt sich per Karabinerhaken so gut wie überall befestigen. Zu haben ist sie derzeit mit einem Rabatt von 41 Prozent für 25,49 Euro.



Zum Black Friday sogar um 55 Prozent und somit um mehr als die Hälfte reduziert ist die Hybrid Power Lantern von Eveready aus dem Onlinesortiment des Versandhändlers Otto.de. Sie kostet jetzt weniger als zehn Euro und hat laut Hersteller eine Leuchtweite von bis zu 85 m. Außerdem verfügt sie über einen cleveren Ausziehmechanismus, der sie an- oder ausschaltet. Sie kann entweder per USB-Schnittstelle am heimischen Stromnetz aufgeladen oder per AA-Batterien betrieben werden. Sollte sie wider Erwarten nicht gefallen, kann sie bis Ende Januar 2025 zurückgeben werden.



Eher gemütlich angehen, ohne dass Campingfans dabei aus dem Strahlen herauskommen, lässt es die 2-in-1-Campinglampe aus dem Sortiment des Campingspezialisten Fritz Berger angehen. Wie der Name schon sagt, kann diese Lampe kann sowohl als Lichterkette, etwa fürs Vorzelt, als auch als normale kompakte Campinglaterne verwendet werden. Um 33 Prozent reduziert, kostet sie in der Black Week nur noch 19,99 Euro. Die Fritz-Berger-Campinglampe verfügt über fünf verschiedene Beleuchtungsmodi. Laut Hersteller ist sie besonders langlebig und wasserdicht. Das 10 m lange Ausziehkabel ermöglicht es, die Lampe sehr flexibel zu nutzen. Für maximale Licht- und Stimmungsausbeute können Lagerlicht und Zeltlichterkette gleichzeitig eingeschaltet werden.



Total digital kommt die Campinglaterne von Tavaler daher, ebenfalls eine "alte Bekannte" aus dem Vergleichstest unserer Redaktion aus dem Sommer 2024, wo sie als Drittplatzierte auf dem "Treppchen“ landete. Auf sie gibt es in der Black Week derzeit immerhin 15 Prozent Rabatt. Mit 8000 mAh Kapazität ist sie sehr ausdauernd. Der aktuelle Ladestand lässt sich anhand der Digital-Ziffernanzeige auf dem Kunststoff-Korpus bis auf die letzte Stelle genau ablesen. Die kompakte Lampe kann per USB-Schnittstelle geladen und auch als Ladestation für das Mobiltelefon oder den Laptop genutzt werden. In der Black Week kostet sie nur noch 26,48 Euro.



