Die besten Deals für DIY-Fans

Am Black Friday liegt der Fokus nicht nur auf Unterhaltungs-Elektronik, Spielwaren und Küchengeräten. Auch Werkzeuge von namhaften Herstellern wie Bosch wird zum Shopping-Spektakel vor Weihnachten nochmals kräftig reduziert. Wir zeigen die besten Angebote!

Es gibt immer was zu tun. Gemäß dem Slogan einer bekannten Baumarkt-Kette leben auch Heimwerker:innen. Ob Reparaturen, Verschönerungen oder kreative Projekte, Bosch-Werkzeuge decken die gesamte Bandbreite an Elektro-Tools für jeden erdenklichen Einsatz in Haus, Garten oder Garage ab. Am Black Friday sind die Markenwerkzeuge zum Teil um mehr als die Hälfte im Preis reduziert. Wir zeigen die besten Angebote!

Bosch-Werkzeuge: Bis zu 53 % Rabatt am Black Friday

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 19-125 CIE

Auf der Suche nach einem Winkelschleifer? Dann ist der Bosch Professional Winkelschleifer GWS 19-125 CIE am Black Friday die erste Wahl. Das kabelgebundene Elektrowerkzeug kostet am Black Friday nämlich sagenhafte 53 Prozent weniger, als noch vor der Shopping-Week.

Bosch UniversalDrill 18V Akkuschrauber

Mit 52 Prozent Black-Friday-Rabatt können DIY-Fans und Heimwerker:innen auch mit dem Bosch UniversalDrill 18V Akkuschrauber einige Euro sparen. Das limitierte Angebot beinhaltet bereits zwei Akkus und kommt im hochwertigen Werkzeugkoffer.

Bosch Professional GAS 18V-10 L 18V System Industriestaubsauger

Wo gehobelt wird, fallen dem Sprichwort nach auch Späne. Der Industriestaubsauger GAS 18V-10 L von Bosch Professional wird mit allem fertig, was in Werkstatt und Garage so auf dem Boden anfällt. Praktisch: Der um 49 Prozent reduzierte Nass-/Trockensauger ist Teil der 18V-Reihe und wird daher auch mit demselben Akkusystem betrieben wie Bohrer und Co. Nachteil: Das Staubsauger-Angebot kommt ohne Akku!

Bosch Professional GLI 18V-2200 C 18V System Akku-LED-Baustellenlampe

Mit 2200 Lumen gegen die Dunkelheit: Die LED-Baustellenlampe Bosch Professional GLI 18V-2200 C ist am Black Friday 2024 um 48 Prozent reduziert. Und auch sie ist Teil des 18V-Akkusystems von Bosch. Akku und Ladegerät sind jedoch nicht Teil des Lieferumfangs.

Weitere Bosch-Deals am Black Friday

Diese Angebote sollte man in der Black Week nicht verpassen:

