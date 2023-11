Wenn es draußen kalt ist und die Tage immer kürzer werden, streikt auch gerne mal die Autobatterie. Ein Glück können Autofahrer:innen am Black Friday 2023 auch bei Essentials fürs Auto – wie etwa bei passenden Kfz-Batterieladegeräten – kräftig sparen. Das sind die besten Angebote!

Laut ADAC sind leere Autobatterien die Ursache für Pannen schlechthin: Der Stromspeicher ist immerhin für 43,2 Prozent aller Einsätze der Gelben Engel verantwortlich. Damit es erst gar nicht dazu kommt, lohnt sich der Kauf eines Auto-Batterieladegeräts für die Starterbatterie. Am Black Friday 2023 sind die Geräte so günstig wie noch nie.

Bosch Batterieladegeräte: Bis zu 48 Prozent sparen

Unser erster Tipp ist gleichzeitig auch Amazons Bestseller. Das Bosch-Ladegerät C3 für geschwächte Autobatterien kostet nur noch 39 Euro – und damit satte 47 Prozent weniger! Das kompakte Kraftpaket ist für 6V- und 12V-Batterien, also Motorräder, Motorroller, Autos und Kleintransporter, geeignet. Praktisch: Dank intelligenter und vollautomatischer Laderegelung kann man das Ladegerät etwa im Winter auch dauerhaft anschließen und so den Ladestand halten. Doch Achtung: Dieses Black Friday Angebot ist streng limitiert! Daher nicht lange zögern.



Ein weiterer Bosch-Deal: Das leistungsstärkere C7-Ladegerät (7A) für alle gängigen Auto- und Lkw-Batterien (12V und 24V) ist am Black Friday auch stark reduziert und kostet aktuell nur noch 70 Euro. So spart man ganze 50 Euro auf den Charger! Doch auch hier ist das Angebot nur limitiert verfügbar. Besser schnell zugreifen!



Ebenfalls fast um die Hälfte reduziert: Das 15A-Werkstatt-Ladegerät 158009 von AEG. Hier lassen sich starke 48 Prozent sparen! Geeignet für Blei-Säure-, WET,- Gel-, EFB- oder AGM-Batterien von Pkw (12V) und Motorrädern (6V). Auch als Erhaltungsladegerät einsetzbar.



Top-Deals auf Kfz-Batterieladegeräte großer Marken

Auch Batterieladegeräte anderer namhafter Hersteller sind in der Black Friday Week stark reduziert. Das sind die aktuellen Top-Deals:

Das Gooloo S6-Ladegerät (6A) für 6V- und 12V-Batterien ist um volle 41 Prozent im Preis gesenkt. So lassen sich schlappe Starterbatterien von Zweirädern und Pkws für nur 49 Euro wieder aufladen. Dank intelligenter Ladesteuerung bietet das Gerät auch einen Erhaltungslademodus und einen Reparaturmodus zum Rekonditionieren alter Batterien.



Ebenfalls stark vergünstigt ist das 12V-Ladegerät CTEK MXS 7.0. Hier lassen sich bis zu 38 Prozent sparen – das sind knapp 50 Euro weniger als noch vor der Black Week. Dafür gibt es einen Allrounder mit Rekonditionierungsmodus, Winterprogramm (Erhaltungsladungs-Funktion) und Entsulfatierungsmodus.



Besonders günstig ist das Batterieladegerät von Dino Kraftpaket am Black Friday: Hier spart man 17 Prozent und zahlt nur noch 27 Euro für das intelligente und automatische Ladegerät (4A, für 6V- und 12V-Batterien). So lässt sich der Batteriezustand testen oder auch als Erhaltungsladegerät über einen längeren Zeitraum am Auto-Stromspeicher anhängen.



Eine besonders smarte Alternative bietet Topdon an: Das Batterieladegerät Topdon TB6000Pro lässt sich mit einem Smartphone verbinden und fernsteuern – und kostet am Black Friday nur noch knapp 80 Euro. Das Ladegerät (6A) ist gleichzeitig auch ein Batterietester und lässt sich problemlos an die meisten 6V- und 12V-Batterien für Motorräder und Pkw anschließen.



Weitere Auto-Batterieladegeräte am Black Friday

