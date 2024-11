Satte Rabatte auf unser Black-Week-Hundepaket fürs Auto

Wer sich jetzt in der Black Week entscheidet, kann beim Hundezubehör echte Schnäppchen machen! Artikel aus diesem Bereich sind um bis zu 27 Prozent reduziert. Hier unser Hundepaket mit den besten Black-Friday-Angeboten fürs Auto!

Entspannt mit dem Hund im Auto unterwegs mit unserem Black-Friday-Paket

Wohin mit dem Hund, wenn es im Auto oder Wohnmobil auf Reisen geht? (was man fürs Campen mit dem Hund mitnehmen und beachten muss, hier) Und vor allem: Was braucht es, um den Vierbeiner auf langen Autofahrten an der kurzen Leine und zugleich bei Laune zu halten? Wir haben da ein paar Ideen! Und, das Beste: In den Tagen vor dem Black Friday gewähren die Anbieter bis zu 27 Prozent Rabatt, auch auf bisweilen sehr hochpreisige Hundezubehör-Artikel!

Mit Sicherheit reduziert: Gurte und Geschirr für Hunde

Das Wichtigste vorweg: Wenn es mit Hund auf Reisen geht, sollte Sicherheit an erster Stelle stehen (weitere Tipps, wie man Hunde sicher im Auto transportiert, hier): Daher darf der geliebte Vierbeiner auch niemals nur mit dem normalen Halsband befestigt oder gar gänzlich ungesichert mitfahren, wenn es im Auto auf Reisen geht. Das Risiko, dass der Hund bei einer Gefahrenbremsung durch den Auto-Innenraum fliegt oder schlimmstenfalls am eigenen Halsband stranguliert wird, viel zu hoch! Das passende Sicherheitsgeschirr und anderes Zubehör minimiert die Verletzungsgefahr erheblich. Empfehlenswert ist beispielsweise das Car-Safe-Geschirr, auf das aktuell bis zu 15 Prozent Black-Friday-Rabatt gewährt wird. Das flexible Autogeschirr ist laut Hersteller crashtestgeprüft und zertifiziert für Hunde bis zu 32 kg. Den Angaben zufolge bietet es ein starkes und sicheres, aber zugleich komfortables Anschnallsystem für mitfahrende Vierbeiner. Gleichzeitig eignet es sich mit seinen Reflektoren genauso gut fürs Gassigehen, wenn die menschlichen Mitreisenden Pinkel- oder Kaffeepause machen.



Aluminiumschnalle für den Sicherheitsgurt

Ohne die richtige Befestigung am Sicherheitsgurt, hilft das beste Geschirr nicht. Eine bei Amazon-Kund:innen sehr beliebte Gurtschnalle, die eine zuverlässige Verbindung zwischen dem Sicherheitsgurt des Autos und dem Hund im Geschirr herstellt, ist die Aluminium-Sicherheitsschnalle von True Love. Sie ist derzeit um fünf Prozent reduziert.



Reise- und Transportbox stark reduziert

Eine andere Möglichkeit für den Transport im Auto ist es, den Hund statt auf der Rückbank in einer gut gesicherten Transportbox im Kofferraum mitzunehmen. Die Tier-Reisebox von Cadoca, auf die in der Black Week aktuell 15 Prozent Rabatt gewährt wird, bietet sich da an. Durch das mitgelieferte Zubehör kann die Box im Kofferraum sicher angeschnallt oder mit den zwei Riemen am Sitz oder im Kofferraum fest verzurrt werden. Die kuschelige Liegedecke mit einer 10 mm dicken Schaumstoffmatte wird mit rutschhemmenden Klettverschlüssen in Position gehalten. Leckerlis und Zubehör finden in zwei Seiten Taschen Platz. Allerdings sollte man darauf achten, dass die Box auch wirklich passt und der Hund nicht zu viel "Spielraum", damit das Tier im Falle eines Unfalls nicht unkontrolliert in der Box umherfliegt. Die Auswahl zwischen vier Größen, die zur Black Week in einem Preisspektrum von 35 bis gut 60 Euro angeboten werden, hilft dabei.



Ebenfalls mit satten Rabatten von bis zu 13 Prozent wird in der Black Week die Eugad-Hundetransportbox angeboten, die in mehreren Größen erhältlich ist und sich auch für größere Hunderassen wie Boarder Collies, Huskies oder Australian Shepherds eignet. Normalerweise koste sie weit über 100 Euro, zum Black Friday ist sie ab gut 80 Euro zu haben. Dank der abgeschrägten Form passt die Autotransportbox leicht in unregelmäßige Kofferräume hinein.



Die wohl absolut beste und sicherste Variante des Hundetransports, ist leider auch eine der teuersten. Mit einem Black-Friday-Rabatt von 19 Prozent wird die faltbare und hochwertige Reisebox mit Aluminiumrahmen von Pet Safe, die hinter einem der Vordersitze befestigt wird, deutlich erschwinglicher. Praktisch: Zur Aufbewahrung lässt sie sich schnell und einfach zusammenfalten. Im Fond nimmt sie nur einen Sitzplatz ein.



Sparen beim Hunde-Reisenapf

Apropos Leckerlis: Snacks spielen erfahrungsgemäß eine große Rolle, um kleine Hunde auf großer Fahrt bei Laune zu halten. Das gilt auch für das Wasser für unterwegs. Die richtigen Reisenäpfe wie die faltbaren und auslaufsicheren Silkon-Hundenäpfe von Pet Bonus helfen dabei. Im Zuge der Black Week sind sie mit bis zu 20 Prozent Preisnachlass zu haben.



Günstiges Universal-Trenngitter für den Kofferraum

Um zu verhindern, dass der Hund vor Begeisterung über den Autoausflug vom Kombiheck aus gleich durch den ganzen Innenraum oder spazieren geht, eignen sich das stufenlos und werkzeuglose verstellbare Kofferraum-Universalgitter von Heldenwerk perfekt. Aktuell ist es mit 27 Prozent Black-Week-Rabatt um mehr als ein Viertel im Preis reduziert.



Kuscheldecke für die Fahrt zum Schnäppchenpreis

Wenn es auf große Fahrt in unbekannte Gefilde geht, ist ein wenig Rudelgeruch von zu Hause und etwas zum Einkuscheln eine feine Sache. Die maschinenwaschbare Hunde-Reisedecke von Leer King aus kuschelig weichem Fleece-Stoff und mit coolem Pfotenprint-Dekor hilft dabei, den Reisestress für alle Beteiligten im Auto deutlich zu reduzieren. Bei einem Black-Friday-Preisnachlass von 15 Prozent definitiv das richtige Auto-Accessoire für Hunde und ihre zweibeinigen Begleiter:innen. Damit schon die Fahrt in den Urlaub zu Spaziergang wird und die Zeit dorthin fast wie im Flug vergeht!



Was es beim Autofahren mit Hund sonst noch zu beachten gilt

Wie immer beim Reisen mit Hund gilt übrigens: Übung macht den Meister. Also am besten den Hund und das neue Zubehör auf kurzen, dem Tier bekannten Strecken miteinander bekannt machen. Dann klappt die Fahrt in den nächsten großen Urlaub garantiert.