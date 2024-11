Unser Bluetooth-Transmitter-Testsieger zum Aktionspreis

Autos älteren Jahrgangs müssen häufig noch auf Bluetooth verzichten. Dabei ist diese Schnittstelle heutzutage praktisch unverzichtbar. Zum Glück bieten Bluetooth-FM-Transmitter einen günstigen Weg, sie einfach nachzurüsten. Der Sieger aus unserem Vergleichstest, der Nulaxy KM28, ist während der Black Week sogar noch günstiger zu haben!

Bluetooth-FM-Transmitter Nulaxy KM28: Unser Testsieger zum Black-Week-Tarif

Die erste gute Nachricht vorweg: Wer in seinem Auto Bluetooth nachrüsten will, muss nicht gleich das Autoradio oder gar das gesamte Multimedia-System auswechseln. Falls Lautsprecher und ein Radio mit UKW-Empfang vorhanden sind, genügt schon ein sogenannter Bluetooth-FM-Transmitter. Und die zweite gute Nachricht: Diese Transmitter sind zurzeit noch günstiger zu haben. Der Testsieger aus unserem großen Vergleich, der Nulaxy KM28, ist während der Black Week um satte 20 Prozent herabgesetzt.

Er funktioniert dabei im Prinzip wie die anderen Transmitter im Test, nur eben besser. Im Test heimste er 87 von 100 erreichbaren Punkten ein: Das ist "gut". Wenn man ihn in den Zigarettenanzünder steckt, lässt er sich per Bluetooth mit dem Smartphone koppeln. Alle Daten, die er empfängt, also auch Telefongespräche, sendet er über eine einstellbare UKW-Frequenz ans Autoradio. Damit fungiert er also nicht nur als Musikstreambox, sondern auch als Freisprechanlage.

Mit seinem separaten Bedienteil, das sich leicht an einem Luftausströmer und damit gut im Sichtfeld befestigen lässt, ist er zudem sehr bedienfreundlich. Das Farbdisplay des Testsiegers ist gut ablesbar, auch wenn die Schrift teils größer ausfallen dürfte. Bei Bedarf zapft der Nulaxy KM28 auch andere Schnittstellen an: So liest er etwa USB-Sticks, auf denen Musik oder Hörbücher schlummern, und auch Micro-SD-Karten verschmäht er nicht. Wer über ein Autoradio mit AUX-Eingang verfügt, kann sich zudem das Regeln der Frequenz sparen und das mitgelieferte Kabel zur rauschfreien Soundübertragung nutzen. Sogar ein Klangregler ist schon mit an Bord der kleinen Box! Darüber hinaus vereinnahmt der Testsieger nicht den Zigarettenanzünder nur für sich: Der Adapter beinhaltet auch zwei USB A-Stecker zum Laden anderer Geräte. Und das funktionierte im Test sogar ausgesprochen zügig.

In der Black Week 2024 wird der Nulaxy KM28 zu einem Preis von unter 24 Euro angeboten!

