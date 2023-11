Mit dem Auftakt der heiß ersehnten Black Week ist die Zeit für unschlagbare Angebote und unvergleichliche Schnäppchen gekommen! Insbesondere für Autofahrer ist dies die perfekte Gelegenheit, einige Schnäppchen zu machen. Auch Scheibenwischer sind im Angebot. Wir zeigen die besten Deals.

Der Black Friday, das alljährliche Shopping-Event, steht unmittelbar bevor. Am 24. November locken zahlreiche Händler mit großartigen Einsparmöglichkeiten. Doch schon vor diesem Datum bietet sich die Gelegenheit, das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern. Amazon startet seine Rabattaktion bereits am 17. November mit der Black Week.

>>> Die besten Angebote auf Autozubehör bei Amazon vor dem Black Friday entdecken!

Scheibenwischer-Schnäppchen am Black Friday

VALEO 119472 SWF Wischblatt

Primar für die C- sowie die GLC-Klasse geeignet sind die Wischblätter 119472 Wischblätter von Valeo. Der Scheibenwischer kann ganz bequem per Haken befestigt werden. Momentan gibt es auf das Produkt einen Rabatt von 16 Prozent auf Amazon.



EBTOOLS Wischerblätter

Ideal für den Ford Focus sind die Wischerblätter der Marke Ebtools geeignet. Der Wischsatz enthält zwei Frontwischerblätter (22 Zoll) und ein Heckwischerblatt (14 Zoll). 20 Prozent Rabatt gibt es derzeit auf das Produkt.



Aramox Wischerarm Hinten

Wer für seinen BMW X5 (2007-2013) neue Scheibenwischer für Heckscheibe braucht, kann auf das Set von Aramox zurückgreifen. Momentan bietet Amazon zum Start der Black Week einen Rabatt von 22 Prozent auf das Produkt an.



OTUAYAUTO Wischerblätter Hinten

Passend für den Fiat Panda und den Fiat Bravo gibt es Wischerblätter für die Heckscheibe von Otuayauto bei zur Black Week Amazon im Angebot. Ganze 20 Prozent Rabatt gibt es derzeit auf der Website des Handelsriesen.



VALEO 566012 Wischblatt

Empfehlenswert und vielseitig einsetzbar sind auch die Wischblätter 566012 der Marke Valeo. Das 2007-2013 im Wischgummi soll hier doppelt so lange halten wie ein Standard-Gummi. Die Scheibenwischer gibt es zum Start der Black Week 15 Prozent günstiger, als normalerweise.



Belissy Hintere Windschutzscheibe Scheibenwischer

Wer seinen Scheibenwischer an der Heckscheibe wechdseln möchte, kann auch auf die Wischblätter von Belissy zurückgreifen. Dieser ist bei Amazon derzeit um 19 Prozent reduziert und kostet nur 10,87 Euro statt 13,39 Euro.



Bosch Scheibenwischer Aerotwin

Ebenfalls empfehlenswert ist der Scheibenwischer Aerotwin von Bosch. Dieser ist für verschiedene Automodelle geeignet und soll dank Power Protection Plus eine längere Lebensdauer besitzen.



Zubehör für saubere Scheiben am Black Friday

Um Scheiben außen sowie innen sauber zu halten, empfehlen wir entsprechende Produkte für die Reinigung anzuschaffen. Viele sind derzeit als Schnäppchen bei Amazon zu haben.

NIGRIN 71144 Scheiben-Innenreiniger

Zu empfehlen ist unter anderem der Scheiben-Innenreiniger von Nigrin. Dieser ist zur Black Week bei Amazon um 29 Prozent runtergesetzt.



TUGA TEC 05 WindowWash 1000 ml

Auch für den WindowWash von Tuga Tec sprechen wir eine Empfehlung aus. Der Glasreiniger ist für alle Glasoberflächen im Fahrzeug Innenraum geeignet und soll für eine streifenfreie Spiegel- und Fensterreinigung sorgen.



LICARGO 4X Premium Carbontücher

Um eine optimale Reinigung zu gewährleisten, empfehlen wir möglichst fusselfreie Tücher, wie etwa die Carbontücher von Licargo zu verwenden. Diese gibt es momentan für 15,99 statt für 19,99 Euro auf Amazon zu kaufen.



Black-Friday-Angebote – Diese Deals gibt es vorab