Nicht nur Technik-Gadgets gibt es am Black Friday 2023 und in der Black Week günstiger: Auch einige Motoröl-Sorten sind stark reduziert! Wir zeigen die besten Schmiermittel-Deals.

Marken-Öle am Black Friday 2023: Die besten Deals

Das Shopping-Event des Jahres steht vor der Tür: Black Friday. Am 24. November lässt sich bei zahlreichen Händlern wieder ordentlich sparen. Doch der Online-Riese Amazon startet sein Rabatt-Feuerwerk sogar bereits am 17. November mit der Black Friday Woche.

Und auch Autofahrer:innen kommen beim Versandhändler auf ihre Kosten, denn selbst Betriebsstoffe wie Motoröle bleiben von den Preissenkungen nicht verschont. Darunter sind auch Marken-Öle, wie etwa das Castrol Edge 5W-30 LL (Spezifikation ACEA C3) im Fünf-Liter-Kanister für unter 45 Euro – satte 38 Prozent unter dem UVP! Das Öl hat Freigaben von BMW (Longlife-04), Mercedes (229,31 & 229,51), VW (504 00 & 507 00) und Porsche (C30).



Übrigens: Warten lohnt sich nicht! Amazon erstattet automatisch die Differenz auf "Black Friday Deal"-Angebote, die zwischen dem 17. und 27. November gekauft wurden, sollte der Preis bis zum 4. Dezember 23:59 Uhr sinken! Schnell sein bei der Schnäppchenjagd lohnt sich daher umso mehr.

>>Hier alle Angebote der Black Friday Woche bei Amazon entdecken<<

Mobil: Black Friday 2023 Angebote auf Motoröle

Namhafte Ölsorten zu Schleuderpreisen? Am Black Friday 2023 und in der Black Week ist das möglich! Auch Schmierstoff-Profi Mobil bietet etwa das Mobil Super 3000 X1 5W-40-Öl (5 Liter) ganze 24 Prozent günstiger an.



Das Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 reduziert der Versandriese im Fünf-Liter-Kanister auf 34 Euro – ganze 15 Prozent günstiger. Es erfüllt Freigaben von Ford und Jaguar-Land Rover.



Bis zu 45 Prozent auf Castrol-Motoröle

Castrol haut ebenfalls weitere Motoröl-Angebote zum Black Friday 2023 raus. Das Castrol Magnatec 5W-40 DPF Motoröl kostet nun nur noch knapp 33 Euro und ist damit 45 Prozent günstiger als sonst.



Um beachtliche 40 Prozent ist ebenfalls das Castrol Edge Supercar 10W-60 Motoröl reduziert. Fünf Liter dieses Schmierstoffes kosten nun nur noch 55 Euro anstelle der üblichen 92 Euro.



Für einige BMW, Mercedes-Benz oder auch Ford eignet sich das Castrol Edge 0W-40 A3/B4 Motoröl. Amazon bietet hierauf satte 37 Prozent Rabatt an.



Motoröle von Liqui Moly am Black Friday 2023

Auch von Liqui Moly gibt es ein paar Special Deals zum Black Friday 2023. Vor allem Zweiradfahrer:innen werden hier fündig, etwa in dem Liqui Moly 2-Takt-Motoroil, das um 34 Prozent reduziert ist. Und auch das Liqui Moly Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race ist 15 Prozent günstiger zu haben.