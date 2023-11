Wer das eigene Auto liebt, gibt viel Geld für Zubehör, Reinigung und Pflege des vierrädrigen Freunds aus. Auch ich bekenne mich schuldig. Doch am Black Friday kann auch bei Autozubehör kräftig gespart werden. Das sind meine persönlichen Top-Deals für Autofans.

Der Black Friday bei Amazon ist da

Das Shopping-Event des Jahres steht vor der Tür: Black Friday. Am 24. November kann bei zahlreichen Händlern wieder ordentlich gespart werden. Auch am Wochenende kann während der Black Friday Woche noch weiter gespart werden.

Übrigens: Auf tiefere Preise warten, ist nicht nötig! Amazon erstattet automatisch die Differenz auf "Black Friday Deal"-Angebote, die zwischen dem 17. und 27. November gekauft wurden, sollte der Preis bis zum 4. Dezember 23:59 Uhr sinken! Schnell sein bei der Schnäppchenjagd lohnt sich daher umso mehr.

Dieses Zubehör ist aktuell so günstig wie nie

Die wenigsten Autofans kommen wohl ohne Zubehör aus. Sei es, um das Smartphone zu koppeln, kleine Wartungsarbeiten selbst durchzuführen oder einfach nur für Individualität und Optik. Hier sind die Zubehör-Deals mit großem Sparpotential:

Xiaomi Mijia 2 elektrische Luftpumpe

Definitiv ein praktisches Zubehör ist eine handliche Akku-Luftpumpe wie die Xiaomi Mijia 2. Das beste: Am Black Friday lässt sich bis zu 32 Prozent sparen! Danach spart die Luftpumpe vor allem eines: Zeit! Anstatt zu einer Tankstelle zu müssen und im schlimmsten Fall für Luft einen Euro bezahlen zu müssen, ist die geladene E-Luftpumpe immer griff- und einsatzbereit. Der Hersteller verspricht eine Höchstleistung von 150 psi, beziehungsweise knapp 10,3 bar Luftdruck.



Ein weiteres praktisches Zubehör, dass mir schon das ein oder andere Knöllchen verhindert hat, ist die automatische Parkuhr "Park Lite" von Needit. Mit 45 Prozent Black-Friday-Rabatt ist sie so günstig wie noch nie!



Auch mit dem CTEK CT5 Powersport Batterieladegerät lässt sich einiges sparen. Wer also noch keine Möglichkeit hat, der in die Jahre gekommenen Starterbatterie etwas Power zu spendieren, sollte schnell zugreifen. Aktuell zahlt man dank großzügigen Black-Friday-Rabatten fast den halben Preis – nämlich satte 47 Prozent unterhalb des Normalpreises.



Noch ein persönliches Black Friday-Highlight aus der Zubehör-Kategorie ist der Wireless Apple CarPlay-Adapter von Sixriver. Das kompakte Gerät verwandelt jedes Autoradio mit kabelgebundener iPhone-Integration in ein modernes Wireless-System, ohne die Hardware anzupassen oder auf Funktionen verzichten zu müssen. Am Black Friday kostet der kleine Dongle 20 Prozent weniger.



Reinigung & Pflege: Meine Tipps am Black Friday

Ein Auto sieht oft am besten aus, wenn es funkelt und stahlt, als wäre es eben erst aus dem Showroom gerollt – außer eventuell der ein oder andere Offroader, an dem Matschreste Zeuge für die Geländegängigkeit des Wagens sind (auch wenn hier eine gute Wäsche natürlich wegen Korrosionsgefahr trotzdem angebracht ist). Wie gut, dass Autofans auch hier am Black Friday saubere Deals abstauben können! Hier sind meine Tipps.

Lackknete am Black Friday: 24 Prozent sparen

Einmal gekauft, jetzt geht es nicht mehr ohne: Mit Reinigungsknete lässt sich im Handumdrehen eine glatte und saubere Lackoberfläche erreichen. Ich habe nicht schlecht gestaunt, wie viel Schmutz auf einem augenscheinlich sauberen Auto noch in Lackporen lauern kann. Meguiar's macht allen Anfang leicht und schnürt mit dem "Quik Clay Detailing System"-Set ein praktisches Kit aus Knete und Detailer für eine glatte Oberfläche und beste Reinigungsergebnisse. Am Black Friday können Autofans das Paket 24 Prozent günstiger bekommen.



Auch andere Clay-Kits von Meguiar's sind aktuell im Preis gesenkt! Das "Smooth Surface Clay"-Kit mit drei Knet-Blöcken, Detailer und Mikrofasertuch kostet acht Prozent weniger, das "Hybrid Ceramic Synthetic Clay"-Set kostet knappe zehn Euro weniger als UVP des Herstellers.



Meguiar's Wachs: Lackversiegelungen im Black Friday-Deal

Ist das Auto einmal abgeknetet, empfiehlt es sich, diesen Glanz mit einer schönen Schutzschicht zu versiegeln. Und auch hier lässt sich am Black Friday einiges herausholen.

Besonders viel lässt sich mit dem Ultimate Paste Wax von Meguiar's sparen – ganze 34 Prozent! Das Wachs wird per Textilpad (enthalten) auf dem sauberen Lack aufgetragen und verspricht einen langanhaltenden Schutz mit schönem Wasserabperleffekt.



Einfacher ist das Auftragen einer Sprühversiegelung – etwa dem Licargo Detailer mit Keramikversiegelung. Am Black Friday lassen sich acht Prozent sparen.



Noch mehr Lackpflege gefällig? Auch eine gute Politur ist am Black Friday so günstig zu haben wie sonst nie. Und auch hier gibt es bei Meguiar's eines der besten Angebote. Die "Ultimate Polish"-Hochglanzpolitur (473 ml) ist am Black Friday um 17 Prozent im Preis gesenkt.



Kunststoffpflege mit Mega-Rabatt

Auch Kunststoffe wollen von Zeit zu Zeit gepflegt werden. Der A1 Kunststoff-Tiefenpfleger von Dr. Wack pflegt innen wie außen Kunststoffoberflächen und frischt auch die Farbe wieder auf. Am Black Friday lässt sich auf dieses Autopflege-Essential bis zu 31 Prozent sparen.



Allround-Pflegeset von Sonax: 38 Prozent Rabatt

Sparen geht auch mit dem Innenraum- und Scheibenset von Sonax! Für knapp 56 Euro erhalten Autofans hier alles, was für das Interieur in Neuwagen-Optik zurückversetzt.

Auch beim Pflegeset für Außen gibt es 23 Prozent Nachlass. Hier mit dabei: Shampoo, Felgenreiniger, Politur, Wachs und jede Menge Zubehör.



Winterzubehör am Black Friday bis zu 29 Prozent günstiger

Nicht immer darf das Auto in einer witterungsgeschützten Garage parken – mein eigenes Auto mit einbegriffen. Das ist besonders nach frostigen Winternächten nervig! Mit dem richtigen Zubehör ist jedoch auch ein Frischluftparker in kürzester Zeit wieder eisfrei – oder friert erst gar nicht zu! Das sind meine Tipps für den Winter:

Ein guter Eiskratzer gehört ab November in jedes Auto. Der Eiskratzer von Lynvanas lädt dabei noch zum Sparen ein: 29 Prozent Rabatt sind aktuell zu bekommen! Der Kratzer aus ABS-Kunststoff bietet einen Schaumstoff-Griff für mehr Grip, Zacken zum Herausbrechen von dicken Eisschichten und schiebt Eis und Schnee dank Schaufelform zu den Seiten weg, anstatt alles aufzustauen. Ebenfalls praktisch: Der Eiskratzer mit Schneebesen, ebenfalls zum Black Friday im Preis reduziert.

Wer am Morgen bei Minusgraden nicht gerne ums Auto läuft, um wenigstens Front-, Heck- und die vorderen Seitenscheiben freizukratzen, kann auch auf ein Enteisungsspray zurückgreifen. Der Scheiben-Entfroster von Nigrin funktioniert recht gut und hält die Scheiben bis -55 °C eisfrei. Auch erneutes Einfrieren weiß das Spray zu verhindern. Am Black Friday kostet die Sprühflasche mit 750 ml Inhalt nur noch knapp acht Euro.



Sparen bei Wartungsarbeiten am Auto

Last but not least: Natürlich kann am Black Friday auch bei allem gespart werden, was am Auto nachgefüllt, getauscht oder repariert werden kann. Hier meine Top-Auswahl an Werkzeugen, Verschleißteilen und Betriebsflüssigkeiten:

Radwechsel-Werkzeug am Black Friday

Letzte Chance für 2023! Wer den Wechsel auf Winterreifen auf die letzte Minute geschoben hat, kann sich immerhin über günstige Werkzeug-Preise freuen. Und warum nicht auch gleich an den kommenden Frühling denken? Wer jetzt zugreift, spart etwa beim Ryobi 18V One+ Akku-Schlagschrauber bis zu 15 Prozent. Batterie und Ladegerät sind bei diesem Angebot sogar enthalten!



Auch ein Rangierwagenheber ist in den Black Friday-Angeboten zu finden. Der Masko-Wagenheber bis 2,5 Tonnen kostet so nur noch 65 statt 90 Euro – eine Ersparnis von 28 Prozent.



Mit satten 35 Prozent Black Friday-Rabatt gesellt sich auch noch der Goodyear-Drehmomentschlüssel zum Reifenwechsel-Werkzeugkasten hinzu. So kann die nächste Radwechselsaison kommen!



Schwarzes Gold: Motoröl zum Tiefstpreis

Wer selbst Öl wechselt oder ab und an mal einige Milliliter Schmierstoff nachfüllen muss, freut sich über einen Vorrat des schwarzen Goldes in der Garage.

Besonders viel lässt sich am Black Friday beim Eurolub WIV Eco 5W-30 sparen. Das Öl im Fünf-Liter-Kanister kostet so etwa 42 Prozent weniger.



Hier weitere Motoröl-Angebote entdecken:



