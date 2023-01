Die AUTO ZEITUNG hatte zur Leserwahl der besten deutschen Rennfahrer in fünf Kategorien aufgerufen. Schumacher, Röhrl und Abt überragen!

Klar, Michael Schumacher, wer sonst? Der Rekordsieger der Formel 1 ist bei der Leserwahl zum besten deutschen Rennfahrer unangefochten der Liebling auf seinem Terrain. Von den 6179 Teilnehmern haben 3962 für den siebenmaligen Weltmeister als besten deutschen Formel-1-Fahrer gestimmt. Doch Schumacher hatte es schwieriger als die Kandidaten der vier anderen Kategorien Le Mans, DTM, Formel E und Rallye: In seinem Fach musste sich die F1-Ikone gegen neun weitere Piloten durchsetzen. Bei den anderen Rennklassen der Leserwahl zum besten deutschen Rennfahrer standen jeweils nur fünf Piloten zur Wahl. Die weitere Reihenfolge hinter dem 91-maligen Grand-Prix-Sieger ist erwartbar: Mit Sebastian Vettel (2010 bis 2013) und Nico Rosberg (2016) folgen zwei Deutsche, die es ebenfalls zum Weltmeister gebracht haben. Interessant: Während alte Namen wie Stuck, Bellof und Winkelhock immer noch Fans haben, kratzen Ralf Schumacher und Heinz-Harald Frentzen – immerhin Grand-Prix-Sieger – kläglich an der Ein-Prozent-Marke.

Leserwahl zu den besten deutschen Rennfahrern

Ein klares Votum erfährt in unserer Leserwahl der besten deutschen Rennfahrer auch die Kategorie Rallye: Walter Röhrl siegt hier haushoch mit 81 Prozent der Stimmen. Fast 5000 Online-Leser gaben ihm ihr Votum – absolut gesehen der zweitbeste Wert. Dass Röhrls Sieg so deutlich ausfällt, liegt sicher auch an der mangelnden Konkurrenz im eigenen Land. Viel zu selten erlangt ein deutscher Rallye-Fahrer WM-Reife. Und wenn doch, so wie Armin Schwarz, dann fehlt der Erfolg. Jutta Kleinschmidt, Siegerin der Rally Dakar, belegt mit guten zehn Prozent Platz zwei unter den Rallye-Assen. Die Formel E ist eine junge Rennserie, folglich auch mit jungen Fahrern, die ihrerseits in den sozialen Medien das ideale Tool zur Eigenvermarktung und Popularitätssteigerung in Anspruch nehmen. Niemandem gelingt dies besser als Daniel Abt. Der Allgäuer wird bei der Leserwahl der besten deutschen Rennfahrer auf autozeitung.de mit deutlicher Mehrheit zum besten deutschen Elektro-Rennfahrer gewählt. Satte 4792 Stimmen beträgt sein Vorsprung auf BMW-Hotshot Maximilian Günther. Abts eindeutiges Votum ist nicht etwa nur seinem fahrerischen Talent geschuldet. Der zweimalige Formel-E-Laufsieger schöpft vielmehr aus einer Schar von Followern, die allein auf YouTube 377.000 und auf Instagram 292.000 beträgt.

Michael Schumacher dominiert die Leserwahl