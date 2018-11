Die VW-Tochter Bentley darf sich über einen neuen Absatzrekord freuen. Auch in Deutschland sahen die Verkaufszahlen 2013 rosig aus



Der britische Luxuswagen-Hersteller Bentley hat im abgelaufenen Jahr soviel Autos verkauft wie noch nie. Die Volkswagen-Tochter mit Sitz in Crewe lieferte 2013 genau 10.120 Wagen aus. 2012 waren es 8510. Im bisherigen Rekordjahr 2007 waren 10.014 Bentleys verkauft worden, wie Vorstandschef Wolfgang Schreiber am Mittwoch in London sagte. «2013 ist das vierte Jahr in Folge, in dem der Absatz zweistellig steigt», sagte Schreiber. Der weltweite Marktanteil im Preissegment über 150.000 Euro liege bei 25 Prozent.

Bentley-Verkaufszahlen 2013: Zuwachs in Deutschland

86 Prozent der Produktion geht in den Export, vor allem in die USA, China und Nahost. Der europäische Markt läuft schleppender. Allerdings stieg auch der Absatz in Deutschland deutlich. 544 Bentleys wurden den Angaben zufolge 2013 nach Deutschland geliefert, ein Plus von 22 Prozent zum Vorjahr. Kunden warten derzeit im Schnitt 45 Monate auf ihren bestellten Bentley.

Schreiber will den Absatz bis 2018 auf 15.000 Autos hochschrauben und dafür in den nächsten Jahren mehrere hundert Millionen Euro in den Standort Crewe investieren. Die Mannschaft von derzeit 3700 Mitarbeitern soll allein um 400 zusätzliche Leute aufgestockt werden, um bis 2016 einen luxuriösen Geländewagen auf den Markt zu bringen.

